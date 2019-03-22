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Спать с ребенком или нет: советы педиатра

Спать с ребенком или нет: советы педиатра
16:20 Пт, 22 Март 2019 Телеграф http://ptel.cz

Доктор Комаровский поставил точку в споре о том, спать ли в одной кровати с маленьким ребенком или приучать его к самостоятельности с раннего времени.

Дилема о том, спать ли с детьми, знакома всем родителям. В Сети эта тема поднимается регулярно и однозначного ответа найти невозможно. Стоит предупредить, что и сам доктор Комаровский не имеет на этот счет один рецепт на всех.

Знаменитый педиатр решил успокоить молодых мам и пап, выделив в решении совместного сна плюсы и минусы. В положительные моменты отдыха ребенка и родителей на одной кровати Евгений Олегович записал комфорт и чувство защищенности самого маленького члена семьи. Да и самой маме будет спокойно и удобно в момент ночного кормления.

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К минусам Комаровский отправил такие риски, как случайное удушение или физическое воздействие на чадо. Привычка спать в компании родителей перерастает в проблему в будущем, из-за чего возникают неприятные ситуации в отношениях с папой. В общем, одно порождает другое.

Вывод от педиатра таков: решение, спать или нет вместе со своим ребенком, нужно принимать на семейном совете. Если все пришли к общему комфорту, можно согласится на коллективный отдых в одной кровати. До поры до времени. Но если среди участников спора есть такие, кто не высыпается или недоволен режимом сна, вопрос следует поднять и прийти к новому решению.

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Все по теме:

Здоровье, Дети, Ребенок, Семья, Сон, Советы, Родители, Мама, Комаровский, Папа.
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