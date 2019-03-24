Совет мамам: лепка помогает развить усидчивость и фантазию ребенка

Лепка - увлекательное занятие, которое развивает у ребенка эстетический вкус, усидчивость, мелкую моторику пальчиков.

Все малыши любят лепить фигурки из мягкой податливой массы. Психологи утверждают, что такое времяпрепровождение - интересное и полезное занятие для развития личности и умственных способностей, а также для эмоционального здоровья.

Разминая пальчиками пластилин, ребенок тренирует мелкую моторику рук, которая напрямую влияет на улучшение мозговой активности, развитие речи, координации движений и логического мышления. Если малыш лепит воображаемый предмет, развивается образное мышление и фантазия. Лепка по образцу учит сопоставлять детали, логически мыслить, доводить до конца начатое.

Относительно эмоционального состояния, творческий процесс успокаивает нервную систему, помогает справиться со страхами и стрессом, болью и агрессией, уменьшает раздражительность и возбудимость.

Для обучения лепке можно использовать различные по текстуре и свойствам материалы:

Кинетический песок - смесь из песка и полимера, которую можно просто пересыпать из рук в руки или создавать целые города и замки. По внешнему виду сыпучая масса схожа с обычным природным песком, однако более пластична и отлично держит форму.

Пластилин - популярный материал для детского творчества. Яркие цвета, высокая пластичность, отсутствие запаха и возможность разобрать готовое изделие по цветам - одни из немногих достоинств такого материала.

Полимерная глина - более сложный материал, однако с его помощью можно создавать полноценные игрушки, заколки для волос и детскую бижутерию. Изделия не ломаются. Готовую фигурку необходимо оставить до полного высыхания. Спустя 12 часов можно использовать для игр.

Соленое тесто - безвредный натуральный материал, который можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится мука, соль и вода. Лепите из теста все что угодно (колечки, шарики, фигурки и т. д.), а после высыхания оставьте на память как сувенир.

При выборе материала для творчества следует учитывать возраст ребенка, ведь из-за неправильно подобранного материала пропадут и польза, и интерес.

Для самых маленьких (1-2 годика) подойдет соленое тесто. Приобрести его можно в магазине для творчества или приготовить самостоятельно. Ничего страшного не случится, если малыш в процессе занятия решит попробовать кусочек на вкус. Научите кроху катать шарики, разминать тесто пальчиками, сплющивать комочки, вырезать формочкой фигурки.

Младшим дошкольникам (3-4 года) будет интересен яркий мягкий и пластичный материал. В этом возрасте детвора уже умеет смешивать цвета и проявлять фантазию. Подойдут тематические наборы для творчества, из которых можно создать овощи и фрукты, животных, морских обитателей, цветы и другое.

При подготовке к школе (5-6 лет) переходите к более сложным задачам. Научите ребенка копировать фигурки (животных, машин, растений), лепить с картинки, создавать любимых мультяшных героев. Отличным помощником в этом деле станет полимерная глина. Вылепленный из нее шедевр можно поставить в шкаф с игрушками или на книжную полку.

Занимайтесь с ребенком лепкой. Работа рук активизирует полушария мозга, развивает воображение и образное мышление.