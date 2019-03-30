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Семейная психология: рождение ребенка - кризис или счастье для родителей

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Семейная психология: рождение ребенка - кризис или счастье для родителей
17:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Дети - это счастье, но не все знают, какие проблемы могут возникнуть с их появлением.

Испокон веков женщины рожали, воспитывали и обучали всему своих детей. Для мужчины рождение нового члена семьи, представляется и как радость, и как дополнительная ответственность. С появлением на свет младенца, все в привычном повседневном быту сразу меняется.

Молодые родители меняют весь свой уклад жизни, подстраивая каждый день, час, минуту под маленького человечка. Но всегда ли семья готова к такому перевороту?

Потом появляется ребенок - он самый настоящий, живой, его нужно кормить и поить, целовать, уделять ему много времени, бросить какие-то дела, что бы быть с ним. Женщина по сути меняется с момента рождения малыша и становится и женой и матерью, ведь теперь нельзя бросить маленького человечка одного дома и срочно убежать в магазин за молоком, нужно собраться и пойти вместе. Нельзя взять и начать делать то, что хочется, не обращая внимания на детский плач. Все это отдельные жизненные ситуации, которые нужно пережить и адаптироваться к новой жизни.

И, хотя со временем этот человек станет частью ячейки общества, но иногда и правда очень тяжело,  бывает супруги ругаются из-за того, что ребенок упал и кто-то не досмотрел или что у него четыре часа не менялся памперс, или просто потому, что хочется поспать и отдохнуть, но нужно еще развлекать малыша, так как он проспал до девяти вечера и не готов рано лечь в кровать.

Поэтому и статистика разводов говорит о том, что появление в семье маленьких детей - это кризис. Стресс, который переживают молодые родители, вполне преодолим. Все ваши мамы и папы, бабушки и дедушки прошли через такой же этап. Кто-то отдает пораньше ребенка в садик и выходит на работу, отвлекаясь от домашней суеты и продвигаясь по карьерной лестнице, кто-то из мам сидит дома и счастлив от количества дней и часов, проведенных вместе со своим малышом. Все зависит от отношений между супругами, их готовности помогать во всем друг другу. Иногда сдержать гнев и раздражение, контролировать свои эмоции-единственный путь к счастливой семейной жизни.

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Счастье, когда оба готовы к появлению ребенка, горе, когда оба не осознают, что теперь в их жизни присутствует маленький человек, который нуждается в них. Ваш ребенок - это тот, кто будет всегда любить вас просто так, потому что вы для него папа или мама, это тот, кто принесет много нового в вашу жизнь. Вместе с ребенком вас ждет постоянное развитие и вы никогда уже не будете прежними. Радость, когда дети даются легко и приходят как награда. Нет ничего особеннее, чем отношения сын - отец или дочь - мать или дочь - отец или сын - мать. Каждый ваш шаг и слово теперь влияют не только на вашу жизнь, но и на жизнь ваших детей, всегда нужно помнить об этом, что бы не забывать, что теперь вы проводник ребенка в ваш мир людей и вы его опора.

Когда-нибудь ребенок скопирует образец вашей семьи и перенесет на свою семью, будет строить отношения со своими детьми, вашими внуками так, как когда-то вы общались с ним, и все ваши усилия по сохранению счастья, мира и спокойствия в доме и отношений с близкими точно не пропадут.

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Дети, Ребенок, Семья, Счастье, Мама и ребенок, Дети - счастье, Психолология, Семейная психология.
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