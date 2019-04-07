Пощадите психику детей: никогда не произносите эти фразы старшему ребенку

Любая из этих фраз легко может ранить первенца!

Рассказывает Гузель Гурдус, психолог, директор Центра Поддержки Семейного Образования (ЦПСО).

"Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь" — эта поговорка лучше всего описывает то, что происходит с неосторожными словами и фразами, сказанными детям.

Дело в том, что родительские слова — это своеобразные психологические установки и программы, фразы которые "застревают в голове" и определяют мироощущение ребенка.

"Переписать" эту программу заново будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно. Поэтому, не пытаясь фильтровать нашу речь, мы можем нанести собственному ребенку непоправимый вред.

Особый случай — старший ребенок в семье. Он первый, он более самостоятельный, он почти взрослый, поэтому ему достается больше всего фраз, которые на самом деле слышать ему нельзя.

Давайте попробуем понять, как такие неосторожные слова воспринимает старший ребенок.

Не мешай, я и без тебя занята!

Да, новорожденные малыши требуют больше ухода, чем подросший ребенок. Но ни в коем случае нельзя показывать старшему, что из-за появления младшего он стал обузой для родителей.

Первенец не поймет, что мама отдаляется от него из-за усталости, и примет все на свой счет.Наоборот, ребенок должен привыкать к ответственности. И не просто привыкать, а ощущать свою значимость как члена семьи.

Ты старший, ты в ответе за младшего

Крайность, обратная предыдущему пункту, — перекладывание слишком большой ответственности на плечи ребенка.

Это вовсе не означает, что на старшего нужно тут же взвалить массу "взрослых" забот. Ведь это отнимет у него часть собственного детства.

Хватит заниматься своей ерундой, лучше посиди с младшим, ты же должен быть примером

В такой фразе также отражаются завышенные родительские ожидания по отношению к первенцу.

И действительно, в подсознательном стремлении доказать родителям свою "примерность" старшие дети часто добиваются в жизни успеха. Но цена его высока: низкая самооценка, слишком обостренные переживания при неудачах, излишняя требовательность к себе и окружающим, ощущение неоцененности стараний, обида на то, что при всех приложенных усилиях младшим все равно достается больше внимания.

Помните: ребенок не может лишь по одному вашему требованию стать мудрым и ответственным.Он тоже имеет право на глупости и неудачи, нуждается в вашей опеке и поддержке.

Вот, ничего тебе поручить нельзя!

Эта фраза, как правило, следует за сложным поручением, с которым ребенок не справился. Прежде чем сбрасывать на него груз вины за какое-то происшествие, подумайте, а не слишком ли многого вы ждали?

Старшего можно и нужно привлекать к помощи родителям, но поручения эти должны быть посильными для ребенка и исполнимыми.

За эту помощь стоит искренне хвалить и поощрять.

Он младше — уступи ему, отдай игрушку!

Просьбами уступить в каком-либо конфликте в пользу младшего вы не только умаляете значимость интересов старшего ребенка, но и легализуете вседозволенность младшего.

Старший неизбежно ощутит себя "человеком второго сорта", испытает обиду, что близкие люди, которым он доверяет, никогда не встают на его сторону. В то время как младшему прощается что угодно, чем он наверняка будет сознательно пользоваться, манипулируя родителями.

В крайних случаях такое отношение может вызывать острую конфронтацию, попытки обижать друг друга из мести за спинами родителей.

Маленький, а соображает лучше тебя

Постоянно ставя в пример младшего старшему, мы как бы делим детей на "удачных" и "неудачных", успешных и нет. Что неизбежно приводит к детской ревности и обидам.

Я вообще хотела сделать аборт

Фраза, которую не должен слышать ни один ребенок, ни в каком возрасте!

А первенец тем более, даже если он появился незапланированно в то время, как рождение последующих детей обсуждается и согласовывается в семье. Этой фразой вы травмируете сердце ребенка, как бы очерчивая, что он был случайным и лишним, в отличие от желанных братьев и сестер.

Ты же сам хотел братика!

Многие дети сами просят у родителей братика или сестричку. Решившие завести еще одного малыша родители считают это одобрением их планов. Однако взрослые забывают, что ребенок не всегда понимает, о чем просит. Дети незнакомы с трудностями взрослой жизни, с ответственностью за чью-то судьбу, для них это может быть сродни игре — гулять с куклой в колясочке, наряжать в платьица.

Дети не осознают всего масштаба и серьезности проблем, к которым приведет выполнение этой просьбы.

Говоря подобную фразу, вы как бы упрекаете ребенка, говорите ему: "Ты сам виноват, что у нашей семьи теперь куча проблем, ты все испортил!"

Ну-ка на раз-два-три встал, оделся, умылся

Таким командным тоном общаются в армии, действия стоят в прошедшем времени, не подразумевая неповиновения.

Такая речь унижает ребенка и наносит удар по личности, особенно если это происходит на фоне сюсюканий с младшими детьми.

Ты меня в могилу вгонишь!

Это прямая манипуляция на страхе ребенка потерять вас.

Крайне опасная фраза, ведь таким образом поведение ребенка становится взаимосвязанным с жизнью и здоровьем мамы. И если вам придется серьезно заболеть, то ребенок всю жизнь будет мучиться, что это произошло именно из-за него.