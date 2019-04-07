Будущие родители: все, что нужно знать о беременности c 1 по 40 неделю

Беременность – особое время в жизни каждой девушки, которое, несмотря на информационную эру, окружено массой мифов и предубеждений.

Мы решили разобраться с тем ,что происходит с телом женщины и с самим ребенком в утробе матери на каждой неделе беременности.

Неделя 1

Самое странное в первой неделе беременности – это то, что ты еще, по сути, не беременна. Согласно мнению врачей, зачатие происходит на 2-3 неделе после задержки месячных.

Неделя 3

Если официально на второй неделе ты еще не беременна, то на третьей уже да. Поздравляем! Если произошло оплодотворение, эмбрион, который в этот момент называется бластоцистом, прикрепляется к стенке матке.

Неделя 4

Твой ребенок, на данный момент представляющий собой небольшую группу клеток, сейчас размером с маковое зернышко. Примерно в это время эмбрион делится на две части. Одна из него становится плацентой, вторая превращается в маленького человечка.

Неделя 5

Готова к магии? Всего лишь на пятой неделе сердце твоего малыша начинает биться! Уровень "беременного" гормона hCG в твоей крови начинает скакать, вызывая все признаки токсикоза – мало приятного явления.

Неделя 6

А теперь твой ребеночек размером с горошинку, сердечко выдает около 150 ударов в минутку, кроме того, начинают формироваться черты лица.

Неделя 7

В этом периоде быстро увеличивается мозг ребеночка, а черты его лица становятся более узнаваемыми. Также растут ручки и ножки, позволяющие крохе двигаться в утробе матери.

Неделя 8

Сейчас малыш уже размером с малину, его мозг становится более сложным, эмбриональный хвост исчезает, чтобы потом стать копчиком.

Неделя 9

Пока еще рано говорить о поле ребенка, но именно в этот период начинают формироваться внешние половые органы. На 9 неделе у ребенка уже присутствуют все части тела, которые продолжают расти.

Неделя 10

На десятой неделе плечи и плечевые суставы ребеночка начинают сгибаться, что обеспечивает ему большую подвижность и свободу в мамином животе. Начинают формироваться пальчики рук и ног.

Недели 11-13

Ребенок начинает дышать в околоплодных водах через пуповину, формируется скелет. К тринадцатой неделе размер малыша становится с лимон.

Недели 14-16

Малыш начинает корчить гримасы, скашивает глазки и хмурится, когда лицевые мышцы начинают сокращаться. К 16 неделе он уже может сосать пальчик и выпрямлять спинку.

Неделя 18

Все эти разговоры с малышом через собственный живот начинают быть оправданными – маленький человек начинает вас слышать, поэтому безошибочно узнает голос родителей сразу после рождения.

Недели 20-22

Малыш начинает пинать маму ножками! Именно на 20-й неделе, обычно, беременная девушка впервые начинает чувствовать толчки малыша. Примерно в это же время делают второе УЗИ, на котором определяют, мальчик или девочка.

Неделя 28

О, ребеночек уже гигант - размером с баклажан. А еще он начинает открывать и закрывать глаза – до этого момента они все время были закрытыми.

Неделя 37

С этой недели малыш может начать активно проситься на свет – врачи будут пристально отслеживать признаки возможных быстрых родов. Пора собирать сумку в роддом – чудо может произойти в любой день!