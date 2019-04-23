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Мамам в помощь: полезные пособия по воспитанию детей
Мы изучили всевозможные пособия по воспитанию детей и выбрали наиболее интересные книги. Они помогут вам разговаривать с детьми, предотвращать травлю в школе, находить общий язык с трудными подростками. А самое главное, они помогут сформировать характер сильного, умного и счастливого ребенка! Все дети разные, нет ни одной книги, которая помогала бы всегда и везде. Задача взрослого – быть мудрым и видеть, когда и с какими детьми применять ту или иную методику. Успехов вам в непростом, но таком важном деле – воспитании детей!
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