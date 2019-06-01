Скачать
Суббота, 01.06.2019
Простые жизненные истины, которым нас могут научить дети
1 / 32

Простые жизненные истины, которым нас могут научить дети

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у детей получается все легче и проще? Секрет в том, что они делают все интуитивно. Самые обычные вещи вызывают у них интерес, и они всегда готовы к познанию нового. Когда человек взрослеет, он становится более прагматичным. Постоянные страхи и ожидания чего-то плохого делают нас нерешительными. Но с появлением ребенка в семье мы снова можем посмотреть на мир другими глазами, вспомнить свое безмятежное детство и то, насколько интересен и удивителен окружающий мир. Воспитывая детей, мы и сами у них многому можем научиться. Вот только несколько вещей, которые стоит у них перенять.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Взрослые, Мама и дети, Папа и дети, Чему нас могут научить дети, Дети могут научить.
17:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь