Простые жизненные истины, которым нас могут научить дети Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у детей получается все легче и проще? Секрет в том, что они делают все интуитивно. Самые обычные вещи вызывают у них интерес, и они всегда готовы к познанию нового. Когда человек взрослеет, он становится более прагматичным. Постоянные страхи и ожидания чего-то плохого делают нас нерешительными. Но с появлением ребенка в семье мы снова можем посмотреть на мир другими глазами, вспомнить свое безмятежное детство и то, насколько интересен и удивителен окружающий мир. Воспитывая детей, мы и сами у них многому можем научиться. Вот только несколько вещей, которые стоит у них перенять.