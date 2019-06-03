Быть родителями непросто: 5 главных ошибок в воспитании детей

1 Гиперопека По мере взросления дети каждый год все больше отдаляются от родителей, часто проводят время с друзьями, затем — с объектом влюбленности. Конечно, нормально, что родители переживают, чем заняты дети, когда их нет рядом, но постоянная опека и отказ в самостоятельности плохо влияет на отпрысков. Таких родителей и называют вертолетами, или попростому наседками. У их детей часто развивается тревожное расстройство, они боятся совершать ошибки и принимать решения.

2 Решение проблем Некоторые родители делают за детей домашние задания, улаживают проблемы в школе и конфликты со сверстниками. Дети вырастают, думая, что не умеют сами за себя постоять, что ведет к снижению самооценки и психологическим проблемам.

3 Обесценивание Чаще всего оно касается эмоциональных реакций ребенка. Например, в детстве, когда ломается любимая игрушка за три копейки, дети могут сильно страдать, а родители говорят, мол, что за ерунда, купим новую. Получая раз за разом такую реакцию, дети учатся скрывать эмоции и подменять их другими.

4 Непостоянство Некоторые родители в состоянии аффекта обещают, например, навсегда забрать планшет, но не делают этого. Ставят границы — и тут же сами их нарушают. Ребенок привыкает к тому, что наказания не последует, а правило "Вернуться до темноты" можно не соблюдать.