Скачать
Понедельник, 03.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

Быть родителями непросто: 5 главных ошибок в воспитании детей

Смотрите фото (6)
Быть родителями непросто: 5 главных ошибок в воспитании детей
22:26 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Отношения с детьми складываются разные, потому что и дети не бывают одинаковыми. Тем не менее некоторые ошибки оказываются общими для многих семей. Если получится их избежать, всем будет лучше.

  • 1

    Гиперопека

    По мере взросления дети каждый год все больше отдаляются от родителей, часто проводят время с друзьями, затем — с объектом влюбленности. Конечно, нормально, что родители переживают, чем заняты дети, когда их нет рядом, но постоянная опека и отказ в самостоятельности плохо влияет на отпрысков. Таких родителей и называют вертолетами, или попростому наседками. У их детей часто развивается тревожное расстройство, они боятся совершать ошибки и принимать решения.

  • 2

    Решение проблем

    Некоторые родители делают за детей домашние задания, улаживают проблемы в школе и конфликты со сверстниками. Дети вырастают, думая, что не умеют сами за себя постоять, что ведет к снижению самооценки и психологическим проблемам.

  • 3

    Обесценивание

    Чаще всего оно касается эмоциональных реакций ребенка. Например, в детстве, когда ломается любимая игрушка за три копейки, дети могут сильно страдать, а родители говорят, мол, что за ерунда, купим новую. Получая раз за разом такую реакцию, дети учатся скрывать эмоции и подменять их другими.

  • 4

    Непостоянство

    Некоторые родители в состоянии аффекта обещают, например, навсегда забрать планшет, но не делают этого. Ставят границы — и тут же сами их нарушают. Ребенок привыкает к тому, что наказания не последует, а правило "Вернуться до темноты" можно не соблюдать.

  • 5

    Чрезмерное балование

    Если ребенку постоянно внушают, что он во много раз лучше всех остальных и достоин самого лучшего во всем, это сильно влияет на его самооценку и отношение к другим людям. Безусловно, родители действительно обычно хотят дать детям как можно больше, но это можно сделать менее травматичным образом.

Все очень просто: легкие и незатейливые идеи, которые помогут занять детей на каникулах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Воспитание детей, Воспитание, Родители, Мама и ребенок, Ошибки в воспитании детей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь