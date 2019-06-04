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Советы родителям: как эффективно увеличить успеваемость детей

Советы родителям: как эффективно увеличить успеваемость детей
17:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua/health Фото: pixabay

Американские исследователи из Пенсильванского университета (США) решили проследить за связью между дневным сном и состоянием ребенка.

В этом исследовании приняли участие 3819 школьников, но до конца эксперимента дошли 2928 детей. Их возраст варьировался от 10 до 12 лет.

Учеников разделили на четыре группы: в первой дети не спали днем, во второй спали от одного до двух раз в неделю, в третий - от трех до четырех, в четвертой - от пяти до семи раз.

Продолжительность сна составила от одного до полутора часов. Наблюдения проводились в течение двух лет. Стоит также отметить, что в Китае дневной сон в начальной и средней школе – норма.

Для контроля результатов авторы выбрали несколько показателей. Они следили за тем, сколько ребенок спит днем и ночью. Также отслеживались физические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ) и уровень глюкозы.

Исследователи спрашивали детей об их уровне счастья. А учителя давали данные экспертам об успешности каждого ученика. Все эти показатели сравнивали с другими данными.

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Результаты эксперимента показали, что дневной сон ассоциировался с высшим уровнем счастья, самоконтроля и успешности.

Так, дети, которые спали три раза в неделю и более, до второго года эксперимента повысили оценки на 7,6%. При этом значительных изменений в индексе массы тела не произошло.

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Дети, Советы, Родители, Учеба, Успеваемость.
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