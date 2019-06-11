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Вторник, 11.06.2019
Необычные школьные предметы, которые преподают в разных странах
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Необычные школьные предметы, которые преподают в разных странах

В каждой стране мира существует своя система образования, а в перечень школьных предметов иногда входят самые необычные уроки. При этом многие из них могут являться предметом настоящей зависти со стороны школьников других стран. Можно бесконечно спорить о целесообразности введения в школьную программу того или иного предмета, однако причины появления необычных уроков, на самом деле, вполне оправданы.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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Школа, Ученики, Страны, Учеба, Учебные предметы.
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