Необычные школьные предметы, которые преподают в разных странах В каждой стране мира существует своя система образования, а в перечень школьных предметов иногда входят самые необычные уроки. При этом многие из них могут являться предметом настоящей зависти со стороны школьников других стран. Можно бесконечно спорить о целесообразности введения в школьную программу того или иного предмета, однако причины появления необычных уроков, на самом деле, вполне оправданы.