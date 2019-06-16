Главные табу в воспитании ребенка по мнению психологов Быть родителями - очень важная и ответственная работа, хоть и непростая. Какие методы воспитания могут навредить ребенку и должны находиться под запретом? Вы можете действовать по наитию, а можете читая современную литературу и советы детских психологов, воспитывать ребенка правильно. В воспитании ребенка нужно быть крайне осторожными ведь на первый взгляд, самые безобидные вещи могут привести совершенно к противоположному результату. Итак, какие табу должны быть в воспитании ребенка?