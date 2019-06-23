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Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка

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Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
19:11 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

5 признаков того, что вам нужно быть строже с ребенком.

  • 1

    Обвиняет других

    Когда ребенок не готов (не хочет, не может) взять на себя ответственность за совершенные действия, он начинает обвинять всех в происходящем.

    Рекомендации

    Вместо того, чтобы пререкаться с ребенком и заставлять признаться во всех нехороших совершенных действиях, учите его осознавать ответственность, которая на нем лежит. Это можно сделать, доверив выполнение самых обычных домашних обязанностей или проговорив в спокойном тоне, за что он может отвечать.

    Специалисты советуют сделать этот процесс наглядным: оставьте ребенку какой-то знак или напишите записку. Например: «Привет, сын! Это напоминалка о том, что надо сделать перед фильмом: повесить одежду в шкаф, помыть посуду, накормить собаку и выгулять. Будь умницей. Благодарю. Обнимаю. Мама». Дети любопытны. Вполне возможно, что ваш ребенок не только прочитает записку, но и выполнит задания, а потом оставит ответ на том же листе.

  • 2

    Не чувствует вины

    Отсутствие чувства вины может иметь разные причины. Иногда ребенок понимает, что сделал что-то нехорошее, но не хочет признаваться и поэтому отрицает свою причастность к происшедшему. А кто-то вообще не испытывает чувства вины и не готов брать на себя ответственность, так как не понимает, что совершил нехороший поступок. Он его таким просто не рассматривает.

    Справедливости ради заметим, что есть дети, которые все время чувствуют себя виноватыми. Это тоже нехорошая тенденция, но сейчас не будем углубляться в эту тему.

    Рекомендации

    Обратите его внимание на последствия. Если ребенок не испытывает чувство вины, тогда он может лишиться чего-то важного по завершению неправильных действий. Нет, вы не должны упрекать или желать несчастий ребенку. Ваша обязанность – научить его различать хорошее и плохое, добро и зло, понимать ответственность за сделанный выбор.

  • 3

    Недостаток доброты и эмпатии

    Как существа одушевленные, люди испытывают потребность в проявлениях доброты и эмпатии. Как бы это ни звучало пафосно, но мы одни на этой планете друг для друга, поэтому нам важно держаться рядом и помогать тем, кто нуждается.

    Рекомендации

    Учите детей служить другим людям. Привлекайте их при оказании помощи кому-то по соседству, в уборке общественной территории, в субботниках возле дома, в парках. Возможно, требуются волонтеры в большой проект для посещения людей в домах престарелых — можно откликнуться вместе с ребенком. Или предложите начать с самых маленьких шагов – помочь в уборке комнаты брата или сестры, помыть за кем-то посуду.

  • 4

    Не заботится о других

    У вас точно есть проблема, если ребенок не умеет заботиться о других. Особенно о тех, с кем живет вместе в семье. Это первый шаг к эгоистичной натуре. Сын или дочь должны знать, что каждый человек так же важен, как он или она.

    Рекомендации

    Опять же – учите детей служению, особенно на личном примере. Так вы покажете им, что надо быть внимательным и замечать людей, которые в силу каких-то обстоятельств не могу сами себя обслужить, им требуется посторонняя помощь.

  • 5

    Имеет притязания

    Внутренняя борьба знакома каждому, кто вырос в любящей семье. Родители настолько опекают своих детей, что готовы не только обеспечить их потребности, но и выполнить все желания по первому зову. И если ребенок привыкает только получать, не задумываясь о благодарности, то может возникнуть проблема. В дальнейшем он будет иметь виды не только на вас, но и проецировать это на окружающих его людей.

    Рекомендации

    Учите ребенка благодарить за любое действие. Попросите его написать список того, за что он может сказать спасибо кому-то, или напишите вместе письма благодарности. Показывайте пример детям и рассказывайте, как бывает приятно, когда слышишь в свой адрес слова признательности и благодарности.

    Это всего лишь некоторые примеры из жизни, которые могут случиться с ребенком, а могут обойти стороной. Все дети очень разные, поэтому можно давать лишь общие рекомендации, обращая внимание родителей на основные моменты. Процесс взросления достаточно сложный, поэтому самый лучший совет – учите детей быть сострадательными, внимательными, готовыми служить другим.

Главные табу в воспитании ребенка по мнению психологов

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