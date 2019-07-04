Как приучить ребенка к порядку: советы психолога

Расскажите, зачем нужно убирать.
Говоря с ребенком о надобности уборки в его комнате, не используйте словосочетания «потому что я так сказала», «потому что ты должен делать то, что я говорю» и подобные. Объясните малышу, что он получит выгоду от уборки, например, сможет быстрее найти нужные вещи.
Сортируйте игрушки.
Беспорядок в игрушках возникает из-за того, что ребенок не приучен их сортировать. С этой целью можно купить или самостоятельно сделать ящики и коробки. Они должны быть красивыми и яркими, своеобразными домиками для игрушек.
Тогда в процесс уборки получится ввести игровой элемент, например, посоревноваться, кто быстрее соберет свою коробку.
Помогайте ребенку убирать.
Не берите на себя всю ответственность, но помогайте малышу содержать вещи в порядке. Как правило, ребенку требуется импульс, чтобы начать собирать игрушки, а затем он уже сможет довести дело до конца. И ни в коем случае не наказывайте сына или дочь уборкой.
Он должен понять, что убирается прежде всего для себя, а не для мамы.