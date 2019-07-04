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Как приучить ребенка к порядку: советы психолога

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Как приучить ребенка к порядку: советы психолога
17:45 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Уборка в комнате – самое нелюбимое занятие для многих детишек. Но, по мнению психологов, мама может приучить малыша содержать вещи в порядке.

  • 1

    Расскажите, зачем нужно убирать.

    Говоря с ребенком о надобности уборки в его комнате, не используйте словосочетания «потому что я так сказала», «потому что ты должен делать то, что я говорю» и подобные. Объясните малышу, что он получит выгоду от уборки, например, сможет быстрее найти нужные вещи.

  • 2

    Сортируйте игрушки.

    Беспорядок в игрушках возникает из-за того, что ребенок не приучен их сортировать. С этой целью можно купить или самостоятельно сделать ящики и коробки. Они должны быть красивыми и яркими, своеобразными домиками для игрушек.

    Тогда в процесс уборки получится ввести игровой элемент, например, посоревноваться, кто быстрее соберет свою коробку.

  • 3

    Помогайте ребенку убирать.

    Не берите на себя всю ответственность, но помогайте малышу содержать вещи в порядке. Как правило, ребенку требуется импульс, чтобы начать собирать игрушки, а затем он уже сможет довести дело до конца. И ни в коем случае не наказывайте сына или дочь уборкой.

    Он должен понять, что убирается прежде всего для себя, а не для мамы.

На заметку родителям: учим ребенка справляться с конфликтами 

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Дети, Ребенок, Уборка, Порядок, Родителы.
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