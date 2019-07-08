Новорожденные: 10 поразительных научных фактов

1 У них растут усы в утробе матери Исследование, опубликованное в 1998 году, показало, что 7 из 3000 младенцев вырастили "усы", находясь в утробе матери. Это было определено с помощью ультразвукового исследования между 14 и 16 неделями беременности. В данном случае это были не совсем "усы", о которых вы думаете, поскольку исследователи использовали этот термин для обозначения "палочковидной структуры на верхней губе плода". Семь плодов с этой структурой были под постоянным контролем, и во всех случаях структура исчезла при рождении, без обнаружения каких-либо аномалий в верхних губах новорожденных. Однако плоды отращивают волосы в утробе матери, и это часто проявляется в 16 недель. Эти волосы, называемые лануго, начинаются на верхней губе и распространяются по всему телу. Обычно они исчезают до рождения, но иногда всё ещё присутствуют при рождении ребенка.

2 Вкус В утробе матери формируются вкусовые рецепторы, и к тому времени, когда дети рождаются, их становится очень много. Учёные пояснили, что то, что мать ест во время беременности, влияет на пищевые предпочтения ребёнка в более позднем возрасте, поскольку плод начинает дегустировать различные продукты в результате абсорбции амниотической жидкости в матке. Следует отметить, однако, что, несмотря на колоссальное количество вкусовых рецепторов, дети не могут обнаруживать соль примерно до пяти месяцев. Это объясняется тем фактом, что соль ещё не является для них необходимой, и поэтому её следует ограничивать в рационе. Со временем вкусовые рецепторы ребёнка меняются, и снижается их чувствительность, что может привести к различным реакциям на вкусы, которые ранее могли быть любимыми. Учитывая всё это, возможно, мы могли бы пересмотреть то, что мы едим во время беременности, если мы хотим, чтобы наши дети росли, наслаждаясь здоровой пищей.

3 Младенцы рождаются примерно с 300 костями Число костей в теле среднестатистического взрослого человека составляет 206. Однако ребёнок рождается с около 300 костями, которые со временем сливаются вместе, образуя скелет взрослого человека, каким мы его знаем. Кроме того, скелет новорожденного более хрящевой, чем у взрослого. С помощью времени и кальция кости оссифицируются и укрепляются, пока не образуют прочный скелет. Довольно интересно, но почему это происходит? Тело ребёнка по своей природе должно быть мягким и податливым. Это помогает при родах. Представьте себе, если бы их тела были такими же твёрдыми и жёсткими, как у взрослых, рождение было бы почти невозможным! Следовательно, тела младенцев имеют более мягкие скелеты, пока они не приходят в мир, и кости не начинают затвердевать. Просто ещё один невероятный акт природы.

4 У них нет коленных чашечек Несмотря на то, что у детей на 100 костей больше, чем у взрослых, в коленях нет коленных чашечек! Ну, не совсем так. Как уже говорилось ранее, скелет ребёнка более хрящевой при рождении. Коленная чашечка на самом деле является самым мягким видом хряща и одной из последних становится костью. Следует также отметить, что из-за этого коленные чашечки не отображаются в рентгеновских лучах, но формально они есть. Коленные чашечки, наконец, полностью окостенеют к 3-5 годам. Младенцы наделены этими мягкими, гибкими коленными чашечками в первые годы своей жизни, так как им нужно, чтобы они лучше ползали. Вы когда-нибудь задумывались, почему вам сейчас больно вставать на колени или ползать на них, но это было не так, когда вы были моложе? Именно поэтому. Однако отчасти причина того, что для формирования этой кости требуется много времени, заключается в том, что мы находимся на ней очень часто в детском возрасте, что замедляет процесс её формирования. Это также самая большая сесамовидная кость в организме (имеется в виду кость, которая образуется в середине сухожилия). Это ещё один фактор, способствующий её медленному росту. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы встанете на колени и скажете, что это больно, потому что вы уже стары. Вы будете на 100 процентов правы.

5 Цвет глаз ребёнка может измениться после рождения Цвет наших глаз формируется меланином, который также отвечает за цвет наших кожи и волос. Подобно тому, как солнечный свет может сделать нашу кожу темнее, а волосы светлее, он влияет и на глаза. Зачастую у новорожденных при рождении голубые или серые глаза. Когда ребёнок открывает глаза, свет начинает вырабатывать меланин в радужной оболочке. Этот процесс может привести к изменению цвета. Наибольшее изменение цвета глаз наблюдается в возрасте от трёх до девяти месяцев, в зависимости от источника, к которому вы обратитесь за этой информацией. После этого дальнейшие изменения, как правило, будут более незаметными, если вообще будут заметны. Глаза некоторых людей всё ещё меняются во взрослом возрасте, и нет, я говорю не о контактных линзах.

6 Они могут глотать и дышать одновременно Исследования доказали, что дети могут сосать, глотать и дышать одновременно, что помогает им кормиться грудью. Количество питательных веществ и кислорода, которые ребёнок может получить во время кормления, напрямую зависит от его способности выполнять все эти задачи одновременно, и это умение они постепенно теряют по мере взросления. Однако неверно говорить, что задачи выполняются в одну и ту же миллисекунду времени. Это сложное действие, называемое процессом «сосать-глотать-дышать». Это требует от младенцев точного определения времени движения челюсти, подъязычной кости, языка, нёба, глотки и гортани, чтобы добывать молоко, глотать его и поддерживать дыхание.

7 Младенцы, у которых нет этой способности (часто это недоношенные дети или дети с заболеваниями дыхательных путей), испытывают значительные трудности с кормлением и часто нуждаются в искусственном вскармливании. Иногда этому умению можно научиться с помощью небольшого количества времени и поощрения. Учёным ещё предстоит выяснить, как именно работает язык при извлечении молока и очистке от него дыхательных путей до того, как младенец делает каждый вдох. Хотя было представлено много исследований и теорий, однозначного ответа нет. Как ребёнок питается, может навсегда остаться загадкой. Какие умные малыши! Младенцы не могут улыбаться, пока им не исполнится несколько месяцев Первая улыбка ребёнка – один из величайших моментов, которые родители с нетерпением ждут. Это рассматривается как ключевой показатель того, что у тебя всё хорошо, как у родителя, и что твой маленький комок радости так же счастлив, как и ты. Но их первые улыбки не являются намеренными или ответом на чувство счастья. Они эквивалентны тем ударам ног и размахам рук, которые делают дети, обнаруживая диапазон своих движений. Эта улыбка называется рефлекторной улыбкой и обычно исчезает к двум месяцам. Первая настоящая улыбка обычно возникает в возрасте от полутора до трёх месяцев. Не беспокойтесь, что вы можете по ошибке пропустить первую настоящую улыбку вашего ребёнка. Рефлекторные улыбки коротки и появляются только тогда, когда ваш ребёнок устал или даже спит. Его первая настоящая улыбка будет чётким ответом на что-то и продержится дольше. Другими словами, как родитель, вы просто будете это знать! Родители могут поощрять улыбки, используя очевидные средства общения с детьми, обниматься с ними и играть с ними как можно чаще. Исследования показывают, что эта степень привязанности также может привести к более быстрому развитию мозга и повышению социальных навыков в дальнейшей жизни.

8 Новорожденные не производят слёз Независимо от того, как громко они кричат и насколько долго это продолжается, новорожденные дети не производят слёз! Это, однако, не просто акт, который они совершают для своей личной вендетты, чтобы не давать вам спать ночью. Это просто потому, что их слёзные протоки продолжают развиваться после рождения. Слёзные протоки станут функциональными в возрасте от двух недель до двух месяцев. Это не означает, что их глаза не могут производить воду в то же время, просто они не могут производить её достаточное количество, чтобы фактически лить слёзы. К сожалению, эта задержка в развитии слёзных протоков может привести к позднему обнаружению проблем развития у новорожденных, таких как заблокированные слёзные протоки, которые могут привести к инфекции. Важно следить за тем, чтобы у ребёнка не было корочки или чрезмерного количества жидкости на глазах, чтобы не допустить длительного открытия слёзных протоков. В любом случае, всё ещё безумно, как они могут так много плакать, даже не проливая слёз!

9 У них есть безумное количество уникальных рефлексов Рефлексы – это непроизвольные движения, которые возникают как нормальная телесная реакция, например, когда доктор бьёт вас по колену, и вы выбрасываете ногу вперёд, или когда кто-то бросает вам что-то, и вы ловите это, не задумываясь о движении. Некоторые рефлексы присутствуют в наших телах, только пока мы очень молоды, прежде чем мы постепенно вырастем из них. Одним из распространённых рефлексов, наблюдаемых у новорожденных, является рефлекс Моро. Его также иногда называют рефлексом испуга, поскольку это происходит, когда ребёнок удивлён громким звуком или внезапным движением. После испуга ребенок откидывает голову и вытягивает руки и ноги, прежде чем втянуть их обратно. Ещё одно уникальное движение тела, которое вы можете наблюдать у новорожденного – это шейный тонический рефлекс. Когда ребёнок поворачивает голову в одну сторону, рука с этой стороны выпрямляется, а рука с противоположной стороны сгибается, отсюда и название "позиция фехтовальщика". Это может наблюдаться у ребёнка в возрасте до семи месяцев. Наконец, существует хватательный рефлекс, с которым может быть весело играть родителям. Если вы дотронетесь до ладони ребёнка, рука сомкнётся и схватит вас, что и стало причиной названия хватательного рефлекса. Наряду с этими несколькими очевидными рефлексами, у детей есть около 70 других, которые менее заметны.