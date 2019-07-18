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Четверг, 18.07.2019
ТОП-6 параметров для выбора коляски
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ТОП-6 параметров для выбора коляски

Когда малыш появляется на свет, молодой маме приходится покупать сразу большое количество необходимых вещей и аксессуаров. Кроватка, коляска, манеж, погремушки – и все это только на первое время. Дальше нужна игровая зона, развивающие игрушки, автокресло... И если все это покупать в разных магазинах, то будет потрачено непомерно много времени. Но если знать полезный сайт магазина «Всякий случай» https://vsyak-sluchaj.ru, то есть шансы сократить время на покупки до минимума. Коляска – один из самых нужных «помощников» для молодой мамы. И выбирать ее желательно заранее, а не тогда, когда уже пора собираться на первую прогулку. Чтобы выбрать удобную коляску, оцените шесть параметров.
happymama.ru
Фото: pixabay.com
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