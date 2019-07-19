Как выработать уверенность в себе у ребенка: советы психологов

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1. Цените усилия вашего ребенка

Чтобы ваш ребенок не сделал - цените его попытки и усилия вне зависимости от результата. Ваш малыш должен не стесняться делать попытки снова и снова.

Психологи говорят, что постоянные старания дают больше уверенности, чем временные успехи.