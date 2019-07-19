Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному
Зеркаль: Не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

Как выработать уверенность в себе у ребенка: советы психологов

Смотрите фото (6)
Как выработать уверенность в себе у ребенка: советы психологов
13:03 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay

По мнению психологов, родители должны поощрять ребенка решать сложные для его возраста задачи и поддерживать его в этом.

  • 1

    1. Цените усилия вашего ребенка

    Чтобы ваш ребенок не сделал - цените его попытки и усилия вне зависимости от результата. Ваш малыш должен не стесняться делать попытки снова и снова.

    Психологи говорят, что постоянные старания дают больше уверенности, чем временные успехи.

  • 2

    2. Поощряйте практику

    Пусть малыш занимается тем, что ему действительно нравится. Хвалите его за усердие и за старание. Не давайте делать ему что-то через силу. Постоянная практика дает уверенности в том, что за работой следует результат, который будет становиться все лучше и лучше. Главное, не останавливаться.

  • 3

    3. Не критикуйте

    Ничего не останавливает так ребенка в своих мечтаньях и целях, чем родительская критика. Вы должны не критиковать, а давать полезные предложения. Критика демотивирует.

  • 4

    4. Относитесь к ошибкам как к элементу обучения

    Если родители относятся к ошибкам детей как к элементу обучения, тогда ребенок не растеряет свою самооценку и научиться не бояться неудач.

  • 5

    5. Хвалите ребенка

    Когда ваш малыш терпит неудачи, найдите момент, за что вы можете его похвалить. Мир несправедлив, но он должен знать, что дома его ждут лучшие друзья - родители, которые готовы всегда его поддержать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Ребенок, Советы, Воспитание, Родители, Психология, Мама, Уверенность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь