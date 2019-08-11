Советы родителям, как быть на одной волне с тинейджерами

Психологи рассказали, как общаться с подростком, чтобы не стать тираном.

Если у вас есть ребенок-подросток, то вы наверняка знаете, что общаться с ним не просто, а иногда и вовсе тяжело. Перед общением с тинейджером очень важно вспомнить себя в этом возрасте, свои эмоции и чувства в конфликтных ситуациях - такая практика точно поможет вас лучше понять своего ребенка.

Как общаться с подростком

Убрать фальш и сюсюканье. Подростки этого не терпят. Если стоя спиной, беседуя по телефону, спрашивать "для галочки" "Как дела?", не ждите приятного разговора по душам. Ответ будет пустым и ничего не значащим.

Поддерживать общение вопреки всему. Не обижайтесь на невнимание и вечную занятость подростка. Лучше подумайте в этот момент, сколько времени вы ему уделяете. Также помните о том, что его друзья теперь имеют больше доверия, чем вы. Знайте это и принимайте, как аксиому.

Контролируйте эмоции. Не расспрашивайте подростка ни о чем с пристрастием, раздражительностью и осуждением, особенно когда чувствуете ответное напряжение и отпор. Подождите немного, пока эмоции успокоятся.

Разговаривать по душам. Лучше меньше, но лучше: разговаривайте не спеша, спокойно, сдержанно и с уважением. По-другому не стоит — можете "наломать дров", разгребать которые подросток не будет.

Делится планами. Например, о будущих семейных поездках. Ваш ребенок может даже критиковать вас и давать наивные советы, но он должен учиться участвовать, сопереживать, принимать решения и отвечать за них.

Чаще хвалите. Например, за мелочи, за намерения, за решения. Критиковать, конечно, тоже нужно.

Бороться с гневом правильно. Совершенно не нужно по любому поводу спорить до хрипоты. Лучше спокойно выскажите свою мысль и остановитесь на этом. Подросток "услышит" главное из сказанного вами позже, когда останется наедине с собой и у него будет время поразмышлять.

Сохраняйте спокойствие. Не реагируйте слишком бурно, лучше покажите, что вы понимаете чувства своего подростка-ребенка. Скажите ему: "Вижу, что тебя это очень беспокоит. Давай решим это вместе".

Направляйте подростка, а не диктуйте манеру поведения. Его способность абстрактно мыслить подобна мышце, которую нужно тренировать. Поэтому, если вашему ребенку требуется решить какую-то проблему, не делайте это "упражнение" за него, но попробуйте ему помочь.