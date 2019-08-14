Заботливым мамам: рюкзаки безопасности для младенцев

1 Каждый родитель знает, как важно заботиться о каждом шаге, который делает малыш, потому что вокруг поджидают острые углы, твердый пол и еще множество мест, вместо которых хотелось бы чтобы был мягкий ковер или подушка.

2 Каждый, кто хотя бы раз испытывал подобное беспокойство, поймет, насколько эффективными являются вот такие очаровательные рюкзачки безопасности.

3 Эти очаровательные крошечные рюкзачки, изготовленные из хлопка и полиэстера с эффектом памяти, предназначены для защиты головы и спины малыша в случае падения.

4 Они крепятся с помощью регулируемых ремешков и удобны даже для самых маленьких, так как весят всего 100-200 граммов.

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