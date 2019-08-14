Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
У Зеленского опровергли предположения Безсмертного
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

Заботливым мамам: рюкзаки безопасности для младенцев

Смотрите фото (12)
Заботливым мамам: рюкзаки безопасности для младенцев
13:49 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Очаровательные рюкзачки безопасности для самых маленьких.

  • 1

    Каждый родитель знает, как важно заботиться о каждом шаге, который делает малыш, потому что вокруг поджидают острые углы, твердый пол и еще множество мест, вместо которых хотелось бы чтобы был мягкий ковер или подушка.

     

  • 2

    Каждый, кто хотя бы раз испытывал подобное беспокойство, поймет, насколько эффективными являются вот такие очаровательные рюкзачки безопасности.

     

  • 3

    Эти очаровательные крошечные рюкзачки, изготовленные из хлопка и полиэстера с эффектом памяти, предназначены для защиты головы и спины малыша в случае падения.

  • 4

    Они крепятся с помощью регулируемых ремешков и удобны даже для самых маленьких, так как весят всего 100-200 граммов.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Мама, Рюкзак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
05 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
УАПЦ официально прекратила существование
УАПЦ официально прекратила существование
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь