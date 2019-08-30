Популярные подростки в школе: как лидерство влияет на дальнейшую жизнь

Об этом мало говорят, но социальный статус в школе во многом определяет успех человека в будущей жизни.

Популярные подростки закладывают моду на "относительно несущественные вещи". Например, они влияют на то, какую музыку слушают и одежду носят их сверстники. В вопросах секса, алкоголя и наркотиков у них тоже есть авторитет.

Митч Принстейн, профессор психологии и нейронауки Университета Северной Каролины и автор книги "Популярность. Как обрести счастье и добиться успеха в мире, одержимом статусом", исследовал феномен школьной иерархии.

Вопреки стереотипам, влияние лидеров на группу не всегда плохое: лидеры могут подавать и положительный пример. Иногда они помогают одноклассникам или становятся волонтерами, и другие тинейджеры тянутся за ними

Исследователи подчеркивают, что старшеклассники повторяют не только за популярными сверстниками, но и родителями, друзьями, кумирами. Точка зрения и поведение подростка состоят на половину из того, что говорят родители и того, что советуют лучшие друзья.

Как правило, на репутацию в старших классах влияет агрессивность (к сожалению, желая самоутвердиться, многие дети унижают других) и привлекательная внешность.

Тем, кого в школе считали крутыми, трудно устроиться во взрослой жизни. По сравнению с "середняками", у них больше шансов быть уволенными, приобрести зависимость, им труднее построить отношения.

Однако это не касается привлекательных подростков, которые просто всем нравятся. Красавчики, наоборот, окружены вниманием: во взрослой жизни у них бывает крепкое здоровье и выше зарплата.