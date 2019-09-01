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Детские товары, которые нужно закупить сразу после роддома

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Детские товары, которые нужно закупить сразу после роддома
06:04 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Итак, что вам нужно, когда вы приносите ребенка из роддома домой? В основном вам нужно спать. Но пункты в этом списке тоже важны.

  • 1

    Транспортировка: перемещение ребенка из роддома в дом (а затем в мир)

    Чтобы доставить своего новорожденного домой из роддома, вам, вероятно, понадобится автокресло, коляска или автолюлька. В зависимости от того, где вы живете и как вы ездите на работу, вам могут понадобиться все три. Облегчите себе жизнь и выберите детское автокресло и коляску, которые работают в паре.

  • 2

    Тепло и уютно: держите эту маленькую кроху в комфорте и тепле

    Вы сами должны выбрать, какие одежки, пижамы и футболки ваш ребенок будет носить для очарования бабушек и подруг, но когда речь идет о том, чтобы держать ребенка в тепле, вы должны выбирать на основе производительности, а не эстетики.

  • 3

    Сон: для ребенка - и, возможно, для мамы и папы

    Вы можете уложить спать ребенка в полноразмерную детскую кроватку в любое время, но с помощью люльки легко держать новорожденного рядом с собственной кроватью.

  • 4

    Удобство: специальная подушка для кормления грудью

    В первые дни после родов кормление, скорее всего, будет происходить дома. Вам не нужна специальная подушка для кормления грудью, но вы, вероятно, не захотите жить без нее, если вы ее используете.

  • 5

    Гигиена: салфетки, подгузники и многое другое

    Чтобы найти подходящую марку подгузников, может потребоваться некоторое время. Но сохраните эксперименты на потом. В эти первые дни просто будьте готовы.

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Дети, Ребенок, Роддом, Детские товары.
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