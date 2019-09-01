Детские товары, которые нужно закупить сразу после роддома

1 Транспортировка: перемещение ребенка из роддома в дом (а затем в мир) Чтобы доставить своего новорожденного домой из роддома, вам, вероятно, понадобится автокресло, коляска или автолюлька. В зависимости от того, где вы живете и как вы ездите на работу, вам могут понадобиться все три. Облегчите себе жизнь и выберите детское автокресло и коляску, которые работают в паре.

2 Тепло и уютно: держите эту маленькую кроху в комфорте и тепле Вы сами должны выбрать, какие одежки, пижамы и футболки ваш ребенок будет носить для очарования бабушек и подруг, но когда речь идет о том, чтобы держать ребенка в тепле, вы должны выбирать на основе производительности, а не эстетики.

3 Сон: для ребенка - и, возможно, для мамы и папы Вы можете уложить спать ребенка в полноразмерную детскую кроватку в любое время, но с помощью люльки легко держать новорожденного рядом с собственной кроватью.

4 Удобство: специальная подушка для кормления грудью В первые дни после родов кормление, скорее всего, будет происходить дома. Вам не нужна специальная подушка для кормления грудью, но вы, вероятно, не захотите жить без нее, если вы ее используете.