Детские товары, которые нужно закупить сразу после роддома

Транспортировка: перемещение ребенка из роддома в дом (а затем в мир)
Чтобы доставить своего новорожденного домой из роддома, вам, вероятно, понадобится автокресло, коляска или автолюлька. В зависимости от того, где вы живете и как вы ездите на работу, вам могут понадобиться все три. Облегчите себе жизнь и выберите детское автокресло и коляску, которые работают в паре.
Тепло и уютно: держите эту маленькую кроху в комфорте и тепле
Вы сами должны выбрать, какие одежки, пижамы и футболки ваш ребенок будет носить для очарования бабушек и подруг, но когда речь идет о том, чтобы держать ребенка в тепле, вы должны выбирать на основе производительности, а не эстетики.
Сон: для ребенка - и, возможно, для мамы и папы
Вы можете уложить спать ребенка в полноразмерную детскую кроватку в любое время, но с помощью люльки легко держать новорожденного рядом с собственной кроватью.
Удобство: специальная подушка для кормления грудью
В первые дни после родов кормление, скорее всего, будет происходить дома. Вам не нужна специальная подушка для кормления грудью, но вы, вероятно, не захотите жить без нее, если вы ее используете.
Гигиена: салфетки, подгузники и многое другое
Чтобы найти подходящую марку подгузников, может потребоваться некоторое время. Но сохраните эксперименты на потом. В эти первые дни просто будьте готовы.