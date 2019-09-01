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Перестаньте давать это ребенку: вредный предмет для младенца

Перестаньте давать это ребенку: вредный предмет для младенца
22:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Назван вредный предмет для младенца, который покупают все родители.

Педиатр рассказала о вредном предмет, что есть у каждого младенца

Большинство людей, когда представляют образ ребенка, убеждены, что в его кроватке или коляске должны быть бутылочка и соска.

Педиатр Оля Леськив рассказала почему не нужно покупать соску младенцу.

Почему не стоит давать ребенку соску:

  • Анатомически для правильного прикладывания к груди ребенку нужно широко открыть рот и сосок оказывается глубоко внутри. А для сосания соски ребенку не надо так широко открывать рот.
  • При сосании соски мышцы быстрее устают, соответственно ребенок меньше сосет грудь. Соответственно, у ребенка происходит "путание сосков", и он может отказаться от груди.
  • А еще из груди молоко ребенок добывает сам, и оно не идет одинаковым потоком, иногда больше, иногда меньше, из бутылки поток смеси одинаковое время.
  • Тактильный и эмоциональный контакт тоже способствует выработке молока, а при кормлении бутылкой ребенок меньше времени находится у мамы.
  • Соска может испортить прикус. Так как соска хоть и изготовлена из мягкого материала, но она не пластична, и ребенок должен приспособиться под нее, его челюсть, мышцы и зубы растут неправильно из-за наличия соски. Отсюда и проблемы не только с прикусом, но и с функционированием всей стоматологической системы.
  • Использование соски – это риск возникновения вредной привычки в будущем, потому что ребенок привыкает что-то иметь во рту.
  • Соска, как и любой посторонний объект, является источником инфекции. Согласно исследованиям, у малышей, имевших дурачок, молочница во рту наблюдалась вдвое чаще, чем у детей без него.
  • А еще есть риск травмирования.

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Если ребенок голодный, то покормите его, а если нет – то зачем ему лишние предметы, которые мешают развитию челюстно-лицевой системы и языка.

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Дети, Ребенок, Родители, Соска.
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