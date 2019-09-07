Мама, хочу самокат: несколько советов родителям перед покупкой

Когда самокат действительно нужен малышу? Он развивает координацию или все-таки вредит здоровью?

С появлением в семье ребенка взрослые размышляют: покупать или не покупать самокат. Никто не хочет отставать от моды: ходунки, велосипеды, ролики и беговелы появляются в доме раньше, чем кроха начинает ходить. Особенно часто на детских площадках можно увидеть мамочек с самокатами под мышкой.⠀

На что стоит обратить внимание перед покупкой самоката?

1. Проконсультируйтесь у педиатра или врача-ортдопеда по поводу противопоказаний к катанию именно для вашего малыша. Многие врачи сходятся во мнении, что самокат в раннем возрасте опасен для скелета, особенно для малышей с вальгусом и варусом стоп и коленей.

2. Не допускайте длительного катания ребенка на самокате без смены вида деятельности. Если малыш сутками не слезает с самоката, он рискует приобрести косолапие, деформацию стопы, перекошенный таз и другие отклонения опорно-двигательной системы.

3. Старайтесь не покупать самокат ребенку младше двух лет: именно в этом возрасте ноги из-за неравномерной нагрузки могут приобрести форму X. Возвышение одной ноги приведет к перекосу таза и искривлению позвоночника в другую сторону для баланса.

4. Если у малыша с рождения есть проблемы с ногами или осанкой, самокат в раннем детстве ему категорически противопоказан. Если ребенок здоров, старайтесь максимально ограничить катание, свести его к непродолжительным прогулкам на свежем воздухе. И обязательно следите, чтобы малыш почаще менял толчковую ногу.

5. В дополнение к самокату хорошо иметь беговел или велосипед – они обладают лечебным эффектом, тренируют ноги и позволяют равномерно распределять нагрузку. Всегда регулируйте высоту сидения транспорта под рост малыша.