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Что у детишек в голове: как узнать особенности характера ребенка

Что у детишек в голове: как узнать особенности характера ребенка
15:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Родители пытаются понять, что происходит в голове у их чада. Многие даже обращаются к психологу, но можно справиться и самим.

На помощь придут простые тесты. Их можно использовать, если ребенок старше четырех лет.

Первый способ – устроить тест Уолтера Мишела и узнать, ваш ребенок – тактик или стратег. Для этого возьмите любимое лакомство малыша. Положите его на стол и скажите ребенку: он сможет съесть, когда останется в комнате один. Предупредите: если потерпит десять минут, то вы принесете еще. Дети, которые съедают сразу или терпят, но в конце сдаются, относятся к тактикам. Малыши, не поддавшиеся искушению и дождавшиеся взрослого с еще одним угощением, стратеги.

Второй тест расскажет о типе поведения ребенка в обществе: будет он отстаивать свою точку зрения или согласится с большинством. Для этого нужны тарелки со сладкой кашей для всех членов семьи. Все садятся за стол и начинают есть. Затем кто-либо из взрослых говорит, что каша соленая, хотя на самом деле это не так. Другие подтверждают это мнение. Важна реакция ребенка: спросите у него, какая все-таки каша. Если будет утверждать, что сладкая, то перед вами лидер.

Третий тест поможет узнать ведущую руку ребенка. Вы поймете, в какой деятельности малышу будет легче себя зарекомендовать. Если ребенок в быту чаще использует правую руку, то активнее работает левое полушарие, и наоборот. К слову, правое полушарие отвечает за творчество, а левое – за логику. Если результаты противоречивые – ваш ребенок, скорее всего, амбидекстр.

Мама, хочу самокат: несколько советов родителям перед покупкой

Быстро проанализировать психологическое состояние ребенка поможет тест Люшера. Достаточно проследить, какой цвет малыш чаще выбирает для рисования или же выполнить тест онлайн.

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Дети, Ребенок, Характер, Мама и ребенок.
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