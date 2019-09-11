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Ребенок-врунишка: как решить эту проблему

Ребенок-врунишка: как решить эту проблему
21:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Четыре наиболее популярные причины детского вранья.

В разном возрасте у детей наступает период, когда они могут выдумывать различные истории и даже начать врать. Здесь нет ничего ужасного, просто в этот момент родителям важно научиться правильно реагировать на такое поведение, чтобы не усугубить ситуацию.

Особенно ценным будет навык слушать ребенка, отмечает психолог Михаил Лабковский. Он уверяет, что если ребенок врет, то у него есть для этого основания.

"Если какого-то события, о котором ребенок рассказывает, не было, но он так говорит, у него есть на то причина. В этом смысле придется ему доверять", – говорит психолог.

Чтобы у вас с ребенком были доверительные отношения, нужно научиться слушать и дать возможность ребенку говорить столько, сколько он хочет.

"Вы должны просто молча слушать, что ребенок говорит", – советует Лабковский, иначе, если вы все время будете его перебивать и рассказывать, что об этом думаете, на этом все замыкается.

Главный совет: научитесь слушать своего ребенка!

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Четыре наиболее распространенные причины, почему дети врут:

Проблемы в семье

Если ребенок начинает очень много врать, а еще и начинает воровать и делать какие-то пакости – это может служить маркером, что в семье проблемы. Развод, скандалы, разборки между родителями могут послужить толчком к такому поведению.

Страх быть наказанным

Очень часто детское вранье случается из-за того, что есть страх быть наказанным взрослыми за свое поведение или поступок.

Ребенок протестует

Вранье может являться выражением протеста против авторитета родителей, которые слишком контролируют ребенка.

Секреты мам: что делать, если ребенок не хочет идти спать

Демонстрация авторитета

Часто дети начинают врать, чтобы повысить свой авторитет среди сверстников и друзей. Если это происходит регулярно, то это может свидетельствовать о том, что ребенок очень недоволен собой.

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Дети, Родители, Психология, Вранье, Мама и ребенок.
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