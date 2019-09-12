Первый раз в детский сад: навыки и умения, которые помогут ребенку быстрее адаптироваться

1 Развиваем навык усидчивости Всем детям по душе подвижные игры, они обожают бегать, прыгать и веселиться, но в детском саду от них потребуется умение сидеть в течение 20 минут, так как там с малышами проводят обучающие занятия. Неподготовленному ребёнку будет нелегко провести такой промежуток времени в спокойном состоянии. Поэтому родителям нужно научить детей усидчивости. В этом могут помочь детские спектакли, где представление обычно длится около получаса. Сначала малышу будет сложно концентрировать внимание на представлении так долго. Уже через 10 минут маленькие дети теряют интерес к происходящему, однако не стоит опускать руки – со временем кроха научится удерживать внимание дольше. Чтобы развить навык усидчивости, возьмите за правило тренировать ребёнка и дома, устраивая непродолжительные сценки с участием его любимых игрушек. Просмотр мультфильмов детям в возрасте до трёх лет не рекомендован.

2 Умение воспринимать информацию на слух Чтобы обучение в детском саду приносило плоды, ребёнок должен научиться слушать. В какой-то мере посещение кукольных театров и домашние инсценировки спектаклей могут посодействовать развитию этого умения. Однако не стоит забывать, что в таких сценках дети большей частью воспринимают происходящее визуально. Чтобы ребёнок научился слушать, полезно ежедневно читать ему детские книжки. Постарайтесь делать это хотя бы два раза в день – перед дневным и ночным сном.

3 Учимся последовательно выполнять инструкции Различные игры и занятия в детском саду зачастую требуют от ребёнка умения запоминать и воспроизводить несложные действия в заданной последовательности. Чтобы малыш мог принимать участие в таких обучающих играх и справлялся с задачей наравне с другими ребятами, нужно научить его следовать инструкциям взрослых ещё до начала посещения сада. Иногда просите ребёнка последовательно выполнить несколько простых действий, например, вытереть рот, убрать со стола чашку, собрать крошки. Сложность для малыша обычно состоит в том, чтобы запомнить информацию. Если он не смог сделать всё в указанной последовательности, напомните порядок действий и попросите выполнить всё сначала.

4 Учимся справляться с кнопками и пуговицами Прежде чем оформить детей в сад, стоит убедиться в его способности хотя бы немного обслуживать самого себя. В обязанности воспитателей входит оказание помощи малышам, когда нужно одеться или обуться, но по возможности лучше облегчить им работу, научив ребёнка самостоятельно надевать штанишки после туалета, застёгивать пуговицы и кнопки. Если у малыша пока не получается совладать с кнопкой на брюках, покупайте штаны на резинке. Находясь дома, не упускайте возможность учить ребёнка застёгивать кнопки и пуговицы.

5 Учимся обуваться Завязывание шнурков – одна из самых сложных задач. Обычно дети осваивают это умение лишь к пяти годам, а до этого возраста лучше обеспечить их обувью на липучках, с которыми легко справится даже кроха. Ещё одна непростая задача для малыша – распознать, какой ботинок надевают на правую ногу, а какой – на левую. Чтобы дети запомнили, как правильно обуваться, расскажите им, что носочки ботинок должны смотреть друг на друга (они как бы дружат) – это правильно. Если же они отвернулись, как будто поссорились — это неправильно.

6 Умение делиться и обмениваться игрушками Большая часть родителей старается привить детям навык делиться ещё с годовалого возраста. В это время как будто всё идёт гладко, дети охотно дают поиграть свою куклу или танк другому ребёнку. Начиная с двух лет, когда к малышам приходит осознание личной принадлежности, они всё чаще проявляют жадность. Просто дети ещё не понимают, что вещь, отданная на время, будет им возвращена, страх не получить её обратно мешает им проявлять щедрость. Иногда родителям кажется, что их попытки научить ребёнка делиться или меняться с другими ни к чему не приводят, но не сдавайтесь. Со временем малыши обретут этот навык, а помогут им в этом сказки про жадных детишек, а также про игрушки, которые возвращаются к своему хозяину. Поощряйте сына или дочь меняться с другими ребятишками вещами, обращая внимание на то, что, отдав свою игрушку, малыш получает взамен другую. Учите, что потом нужно вернуть игрушку хозяину, а свою взять обратно. Без навыка делиться и обмениваться вещами в детском саду не обойтись.