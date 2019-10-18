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Когда стоит вызывать врача, если у вашего ребенка высокая температура

Когда стоит вызывать врача, если у вашего ребенка высокая температура
16:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Предлагаем вам основные признаки того, когда же нужно вызывать скорую помощь.

В большинстве случаев родители в состоянии справиться с повышенной температурой у ребенка самостоятельно. Это так называемые "красные флаги" – признаки, требующие неотложной помощи. 

Когда нужно звонить в скорую?

1. Лихорадка выше 38° у детей до 3-х месячного возраста. Высокий риск тяжелого течения инфекций.

2. Лихорадка сопровождается судорогами.

3. Высокая температура до 39-40 градусов, которую никак не удается сбить хотя бы на 1 градус.

4. На фоне повышения температуры нарушено сознание: ребенок заторможен или слишком крепко спит – невозможно разбудить, или наоборот чрезвычайно возбужден.

5. Головная боль очень сильная, не удается справиться с ней приемом жаропонижающих препаратов.

6. Ребенок обезвожен (отказывается пить, сухая кожа, сухие губы, темные круги под глазами, резко снижается количество мочеиспусканий).

7. Лихорадка + непрерывная рвота. 2-3 раза может быть рвота на фоне повышения температуры, большее количество раз с ухудшением состояния – повод обратиться за помощью.

8. Лихорадка + сильные боли в животе.

Создан умный динамик, который контролирует дыхание ребенка во время сна

9. Лихорадка + сыпь на коже, которая не бледнеет при надавливании на нее. Нажмите на сыпь прозрачным стаканом для удобства.

10. Лихорадка + тяжелое дыхание (не хватает воздуха, тяжело сделать вдох).

Существуют случаи, когда самолечение становится очень опасным. 

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Все по теме:

Ребенок, Скорая помощь, Температура, Мама и ребенок, Высокая температура, Когда вызывать скорую.
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