Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Привыкаем к яду с пеленок: удручающий факт о детском питании

Привыкаем к яду с пеленок: удручающий факт о детском питании
06:20 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

В 95% продуктов детского питания содержатся ядовитые вещества.

Ученые из США обнаружили, что детское питание содержит слишком большое количество вредных веществ.

Команда исследователей из США опубликовала научный доклад, где рассказала о результатах проверки продуктов детского питания. Ученые проверили 168 продуктов для детей и обнаружили в 95% случаев следы хотя бы одного токсичного вещества из четырех: свинца, мышьяка, ртути и кадмия. 25% продукции содержали сразу все 4 вещества, передает портал Healthline.

Количество ядовитых веществ в детском питании было небольшим, но, как отметил доктор Филипп Ландриган, педиатр и директор Программы глобального общественного здравоохранения и общего блага при Бостонском колледже, "мышьяк, свинец и другие тяжелые металлы являются частыми причинами вреда для развития нервной системы".

Подобные вещества имеют свойство накапливаться в организме и особенно опасны для детей, у которых критическая масса этих веществ может накопиться слишком быстро и начнет причинять непоправимый вред здоровью.

Эффективные способы проверки качества продуктов

В особенности исследователи предостерегли молодых родителей от кормления ребенка рисом, так как он легко усваивает мышьяк из почвы и накапливает его в зернах.

Помимо продуктов на основе риса, специалисты посоветовали воздержаться от кормления младенцев такими продуктами как морковь, сладкий картофель и фруктовые соки.

Диетологи назвали главные ошибки в питании

Ученые порекомендовали в пищу для маленьких детей хлопья из различных злаков (в особенности овсяные), овощи (их можно готовить на пару) и фрукты, а в качестве успокаивающих продуктов против боли из-за прорезывания зубов посоветовали использовать замороженный банан или охлажденный огурец.

Ученые призвали поддерживать максимально разнообразный рацион у детей, исключая только вышеперечисленные продукты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Дети, Детское питание, Тяжелые металлы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
05 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь