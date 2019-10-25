Привыкаем к яду с пеленок: удручающий факт о детском питании

В 95% продуктов детского питания содержатся ядовитые вещества.

Ученые из США обнаружили, что детское питание содержит слишком большое количество вредных веществ.

Команда исследователей из США опубликовала научный доклад, где рассказала о результатах проверки продуктов детского питания. Ученые проверили 168 продуктов для детей и обнаружили в 95% случаев следы хотя бы одного токсичного вещества из четырех: свинца, мышьяка, ртути и кадмия. 25% продукции содержали сразу все 4 вещества, передает портал Healthline.

Количество ядовитых веществ в детском питании было небольшим, но, как отметил доктор Филипп Ландриган, педиатр и директор Программы глобального общественного здравоохранения и общего блага при Бостонском колледже, "мышьяк, свинец и другие тяжелые металлы являются частыми причинами вреда для развития нервной системы".

Подобные вещества имеют свойство накапливаться в организме и особенно опасны для детей, у которых критическая масса этих веществ может накопиться слишком быстро и начнет причинять непоправимый вред здоровью.

В особенности исследователи предостерегли молодых родителей от кормления ребенка рисом, так как он легко усваивает мышьяк из почвы и накапливает его в зернах.

Помимо продуктов на основе риса, специалисты посоветовали воздержаться от кормления младенцев такими продуктами как морковь, сладкий картофель и фруктовые соки.

Ученые порекомендовали в пищу для маленьких детей хлопья из различных злаков (в особенности овсяные), овощи (их можно готовить на пару) и фрукты, а в качестве успокаивающих продуктов против боли из-за прорезывания зубов посоветовали использовать замороженный банан или охлажденный огурец.

Ученые призвали поддерживать максимально разнообразный рацион у детей, исключая только вышеперечисленные продукты.