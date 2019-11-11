Победитель по жизни: самые эффективные методы по воспитанию будущего чемпиона

Все родители хотят, чтобы их дети были успешными, сильными и счастливыми.

Ученые не раз интересовалась вопросом наличия связи между успехом человека и особенностями воспитания в семье. Согласно результатам различных исследований, в которых принимали участие сотни детей и молодежи из разных семей, можно выделить семь советов, которые помогут привить ребенку качества победителя.

1. Развивайте мышление роста у ребенка

Крайне важный нюанс в воспитании качеств победителя у ребенка – ранее развитие мышления роста. Слишком долгое время было популярно приписывать все происходящее в жизни человека генетике, в результате чего у целых поколений развилось статическое мышление. Однако, научные исследования показали совсем другую картину жизни. Генетика не играет решающую роль в развитии характера ребенка, а наоборот, акцентирование внимания на врожденных качествах, способностях и талантах, развивает статическое мышление.

Дети, которых с раннего возраста заверяли в их исключительных способностях и талантах, проявляют пассивность в различных видах деятельности. В то же время те дети, родители которых делали акцент не на врожденных качествах, а на собственных усилиях, проявляли больше настойчивости и усилий, за счет чего достигали больших успехов и преодолевали любые трудности. Мышление роста прививают ребенку родители – они акцентирует внимание не на том, что у него уже есть, а на том, что он может с этим сделать.

2. Выстраивайте крепкие отношения

Еще один научный факт – дети, которые растут в доверительных, крепких взаимоотношениях с родителями, независимо от финансового положения семьи и ее социального статуса, добиваются больших успехов в жизни, чем те, которые растут в атмосфере отчужденности, даже при высоком уровне экономического благополучия.

Особое значение предается взаимоотношениям с матерью. В декабре 2014 года в "Wiley Online Library" были опубликованы результаты исследования, проводимого в неблагополучных районах одного из штатов Америки, под руководством К. Ли. Раби. Была установлена связь между материнской чувствительностью и теплотой в отношениях с детьми и их последующими результатами в обучении, проявлении когнитивных и некогнитивных способностей.

Поэтому, крайне важно выстраивать теплые, крепкие взаимоотношения с детьми, чтобы дать им необходимое чувство безопасности, принятия и любви. Создать идеальные эмоциональные и психологические предпосылки для развития в здоровом русле и формирования жизненно важных качеств.

3. Позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии

Можно часто слышать от родителей, что материнство и отцовство – это жертвенность, отказ от себя в пользу ребенка. Наука другого мнения по этому поводу. В одном из исследований, результаты которого были опубликованы в Washington Post, речь шла о том, что количество часов, которые родители посвящают свои детям, никак не ускоряет их дальнейшее развитие и не имеет положительного влияния на будущее.

Наоборот, родители, которые вместо жертвенного следования по стопам своего малыша, продолжают жить полноценной жизнью, воспитывают успешных и благополучных детей. Суть в том, что постоянное пребывания с ребенком вынуждает неокрепшую детскую психику перенимать материнскую и отцовскую тревожность, а чрезмерное внимание подавляет развитие самостоятельности.

4. Озвучивайте ваши ожидания

Те дети, родители которых имеют большие ожидания в жизни, амбиции и цели, достигают больших успехов в обучении, а во взрослом возрасте они активнее в профессиональной деятельности и других сферах.

Кроме этого, ученые установили, что дети, родители которых озвучивают свои ожидания насчет них, показывают лучшие результаты в различных сферах деятельности, чем те, родители которых не имеют грандиозных планов на будущее ребенка. Исследование проводилось Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе в 2001-2011 годах.

Конечно же, важно иметь родительскую мудрость в том, чтобы не переступить личные границы и позволить ребенку самому выбирать путь. Тем не менее, никогда не стоит молчать о своих ожиданиях. Если родители создадут благоприятные условия для жизни и развития ребенка, но при этом дадут ему безусловное принятие, он будет мотивирован на большие свершения. Преимущество такого подхода в воспитании заключается так же и в том, что в будущем, дети амбициозных родителей вырастают с большой жаждой к жизни, победам и свершениям.

5. Приступайте к развитию с раннего детства

В 2008 году было проведено масштабное исследование, в котором принимали участие 35 тысяч детей из Канады, Англии и США. В ходе исследования ученым удалось выяснить, что дети, которые в раннем возрасте развивали математические способности, оказались более развитыми и способными эффективно решать задачи в различных сферах жизни и обучения, чем те, у кого не было этого.

Японские нейробиологи подтверждают связь между ранним развитием и умственными способностями ребенка. Первые годы жизни – это период, в который закладывается основа всего интеллектуального потенциала, поэтому крайне важно не упустить время.

6. Развивайте социальные навыки

В феврале 2015 года в одном из американских медицинских журналов (AJPH) были опубликованы результаты исследования, которые возглавлял доктор Деймон Э. Джонсон. Выяснилось, что раннее развитие социальных навыков в детских дошкольных учреждениях влияет на результаты обучения в будущем и успешность человека в целом. В исследовании принимали участие дети из семей с низким социально-экономическим статусом. Большая часть детей из исследуемой группы, которая активно развивала коммуникативные и социальные навыки в детском саду, уже в подростковом возрасте показывала лучшие результаты в обучении. Дети, с развитыми социальными навыками при поступлении в школу проявляли более развитые некогнтитивные способности.

7. Верьте в своего ребенка и поддерживайте любые начинания

Всем известно, что человек может проявить себя лучше всего в той сфере деятельности, которая ему больше всего нравится, приносит удовольствие. Учесть нужно и тот факт, что люди реализовываются лучше всего в тех сферах, в которых имеют врожденные способности. Но, как найти это занятие, если не экспериментировать? Никак.

Поэтому, крайне важно, поддерживать ребенка во всех его экспериментах, за что бы он ни брался (если это не противоречит закону и моральным принципам), чтобы он смог путем поиска обнаружить самого себя и свое призвание в жизни. Дайте ему максимум поддержки, создайте благоприятные условия для поисков и экспериментов, чтобы ваш ребенок нашел то, что он хочет делать всю свою жизнь, тогда из него точно вырастет победитель.