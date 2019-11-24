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Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)

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Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)
17:29 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Предлагаем вам прочитать главные принципы хорошего воспитания глазами детей.

  • 1

    Быть родителями непросто, этому не учат в школе, все приходится постигать с опытом, часто совершая ошибки. Предлагаем вам памятку о воспитании, написанную ребенком, в ней сформулированы важные принципы воспитания.

  • 2

    Главная задача родителей — воспитать счастливого ребенка, для этого нужно очень сильно любить малыша и прислушиваться к его мнению. Перед вами 20 главных принципов воспитания, написанные от лица ребенка, а поэтому очень простые и доступные в восприятии. Это то, как чувствуют и видят вас ваши дети, прислушайтесь к ним и обязательно возьмите на заметку.

  • 3

    Не нужно меня баловать, я понимаю, что не каждое моё делание и прихоть могут исполниться.

    Не давайте мне привыкать к плохим привычкам, потому что отвыкать от них будет очень сложно.

  • 4

    Не обесценивайте меня, не заставляйте чувствовать, что моё мнение и решение не имеет никакого значения. В таких ситуациях я становлюсь неуправляем и начинаю вести себя очень плохо.

    Никогда не критикуйте меня и не делайте замечаний в присутствии посторонних людей. Я пойму вас лучше, если мы поговорим наедине.

  • 5

    Не заставляйте меня чувствовать себя виноватым из-за каждой совершенной ошибки.

    Не стоит меня всегда защищать от результатов моих поступков, я должен понять, что у каждого действия бывают последствия и это зависит только от меня.

  • 6

    Иногда я начинаю капризничать, потому что жажду общения с вами.

    Не расстраивайтесь, когда я говорю, что ненавижу вас, это неправда, так я протестую против чрезмерной опеки или давления.

  • 7

    Не нужно повторять все по десять раз, иначе я специально перестану вас слышать.

    Никогда не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, это меня очень расстраивает.

  • 8

    Я не всегда могу правильно объяснить то, что чувствую, не забывайте об этом.

    Никогда не требуйте от меня сказать правду, когда вы сердитесь и ругаете меня, я могу вас обмануть из-за страха.

  • 9

    Непостоянство и непоследовательность вашего поведения и отношения ко мне очень меня портят.

    Никогда не оставляйте мои вопросы без ответов, я буду искать ответы в другом месте.

  • 10

    Никогда не смейтесь над моими страхами, мне из-за этого становится еще страшнее.

    Не стремитесь быть идеальными в моих глазах, я очень расстроюсь, когда пойму, что это не так.

  • 11

    Не стесняйтесь извиняться, если совершили ошибку или были не правы, это учит меня поступать также по отношению к вам и другим людям.

    Я очень быстро расту, поэтому вам придется часто менять свое поведение и отношение ко мне.

    Не запрещайте мне познавать новое и экспериментировать, без этого я не развиваюсь.

    Я не смогу вырасти полноценным и счастливым человеком, если не буду уверен в том, что ваша любовь ко мне самая сильная на земле.

Настоящее искусство: правила хороших родителей, которые помогут в воспитании

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Дети, Воспитание, Родители, Как воспитывать ребенка, Мама и ребенок, Ценные советы, Принципы воспитания, Глазами детей.
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