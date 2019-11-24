Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)

1 Быть родителями непросто, этому не учат в школе, все приходится постигать с опытом, часто совершая ошибки. Предлагаем вам памятку о воспитании, написанную ребенком, в ней сформулированы важные принципы воспитания.

2 Главная задача родителей — воспитать счастливого ребенка, для этого нужно очень сильно любить малыша и прислушиваться к его мнению. Перед вами 20 главных принципов воспитания, написанные от лица ребенка, а поэтому очень простые и доступные в восприятии. Это то, как чувствуют и видят вас ваши дети, прислушайтесь к ним и обязательно возьмите на заметку.

3 Не нужно меня баловать, я понимаю, что не каждое моё делание и прихоть могут исполниться. Не давайте мне привыкать к плохим привычкам, потому что отвыкать от них будет очень сложно.

4 Не обесценивайте меня, не заставляйте чувствовать, что моё мнение и решение не имеет никакого значения. В таких ситуациях я становлюсь неуправляем и начинаю вести себя очень плохо. Никогда не критикуйте меня и не делайте замечаний в присутствии посторонних людей. Я пойму вас лучше, если мы поговорим наедине.

5 Не заставляйте меня чувствовать себя виноватым из-за каждой совершенной ошибки. Не стоит меня всегда защищать от результатов моих поступков, я должен понять, что у каждого действия бывают последствия и это зависит только от меня.

6 Иногда я начинаю капризничать, потому что жажду общения с вами. Не расстраивайтесь, когда я говорю, что ненавижу вас, это неправда, так я протестую против чрезмерной опеки или давления.

7 Не нужно повторять все по десять раз, иначе я специально перестану вас слышать. Никогда не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, это меня очень расстраивает.

8 Я не всегда могу правильно объяснить то, что чувствую, не забывайте об этом. Никогда не требуйте от меня сказать правду, когда вы сердитесь и ругаете меня, я могу вас обмануть из-за страха.

9 Непостоянство и непоследовательность вашего поведения и отношения ко мне очень меня портят. Никогда не оставляйте мои вопросы без ответов, я буду искать ответы в другом месте.

10 Никогда не смейтесь над моими страхами, мне из-за этого становится еще страшнее. Не стремитесь быть идеальными в моих глазах, я очень расстроюсь, когда пойму, что это не так.