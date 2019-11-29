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Навсегда погружаются во тьму забвения: почему детские воспоминания стираются?

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Навсегда погружаются во тьму забвения: почему детские воспоминания стираются?
19:31 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

От первых трех лет жизни, как правило, в памяти не остается ничего, лишь отдельные фрагменты, как вспышки света, освещающие короткий эпизод.

Этот феномен называется "детская амнезия". Ученым известно о нем уже более века, но только в последнее десятилетие становится более понятным, когда именно начинают таять ранние воспоминания и почему это происходит.

Когда и почему?

Довольно долго ученые считали, что детская амнезия связана с тем, что головной мозг маленьких детей просто не способен формировать долговременные воспоминания. В 1980-х годах Патришия Бауэр, профессор психологии из Университета Эмори (США), и ее коллеги начали тестировать память малышей начиная с девятимесячного возраста. В некоторых случаях они вместо слов пользовались жестами или какими-либо объектами — например, игрушками.

Оказалось, что дети способны отлично помнить о каких-то специфических событиях уже в годовалом возрасте. Однако, как показали исследования, в определенном возрасте доступ к этим воспоминаниям постепенно закрывается.

Так, в ходе недавнего исследования Бауэр и ее коллега Марина Ларкина отобрали группу детей-ровесников, чтобы проследить, что происходит с их памятью по мере того, как они подрастают. В начале исследования, в возрасте трех лет, все дети обсуждали с родителями какое-то недавнее запомнившееся им событие — например, посещение парка развлечений, поездку в отпуск или в гости.

Раз в год ученые просили родителей снова обсудить с детьми это событие, а сами записывали этот разговор. И с каждым годом дети помнили об этом все меньше. В семь лет они могли вспомнить примерно 60% подробностей, а в восемь или девять – менее 40%. "Мы фактически наглядно наблюдали развитие детской амнезии", – говорит Бауэр.

Но почему ранние воспоминания такие хрупкие, до сих пор пока неясно. Как предполагает Бауэр, возможно, все дело в структурах и нейронных сетях в головном мозге, которые отвечают за хранение воспоминаний.В возрасте младше четырех лет эти мозговые системы остаются еще очень незрелыми. "Это не значит, что они совсем не работают. Просто в том периоде они не работают так исправно и эффективно, как это будет происходить в более старшем возрасте", – объясняет Бауэр.

Что останется?

У некоторых ранних воспоминаний больше шансов пережить детскую амнезию, чем у других. Чаще всего, это воспоминания о событиях, вызвавших у ребенка очень сильные эмоции. Причем эти эмоции были негативными. Вообще, как уже научно доказано, все плохое, что с нами происходит, запоминается гораздо детальнее, чем хорошее, и это правило начинает действовать с ранних лет.

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Так, исследователь Кэрол Питерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада), специализирующаяся на изучении детской памяти и речи, уже в течение 10 лет наблюдает за группой детей. Все эти дети в возрасте около двух лет и младше попали в больницу из-за серьезной травмы. То есть это было сильное и очень негативное переживание.

И даже 10 лет спустя дети во всех подробностях помнят о случившемся, несмотря на то, что в то время они были очень маленькими. Один из подопечных, Питерсон, даже сохранил очень подробное воспоминание, которое относится к его полуторагодовалому возрасту. В тот день его мама уехала в роддом. "Он помнит, как он плакал, сидя на полу в кухне, как он был расстроен, и как капли его слез падали на линолеум", – рассказывает Питерсон.

Можно ли доверять ранним воспоминаниям?

Нельзя. Как считают ученые, мы в высшей степени склонны фальсифицировать наши первые воспоминания. Так, исследователи из Городского университета Лондона попросили более 6,5 тысяч человек рассказать о том, что они помнят из своего раннего детства. Что удивительно, более половины таких историй оказались очень похожи между собой и не содержали ничего специфического. При этом большинство воспоминаний относились ко времени, когда этим людям не исполнилось и двух лет.

14% участников сообщили, что помнят о чем-то, что произошло с ними в возрасте до года, а некоторые помнили даже о том, что было еще до или сразу после их рождения, например, о своем пребывании в роддоме.

В результате исследователи пришли к выводу, что многие воспоминания являются ложными, причем люди, сами того не осознавая, конструируют их по рассказам родителей и свято верят в их подлинность.Просто нам всем нужны свидетельства, подтверждения того, что мы реально существуем, а эти выдуманные воспоминания позволяют составить более полную картину нашей жизни, объясняют психологи.

Сила историй

Можно помочь ребенку преодолеть детскую амнезию, если превратить последовательность каких-то событий первых лет его жизни в интересную историю, привязанную ко времени и месту, советует Питерсон. Такая история с высокой степенью вероятности сохранится в памяти вплоть до взрослого возраста.

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Поэтому в том, что именно запомнит ребенок из своего детства, огромную роль играют родители. Именно они должны придать этой истории форму и структуру, чтобы она глубоко врезалась в детскую память и осталась в ней. Это очень важно, особенно в подростковом возрасте, когда подросший ребенок начнет разбираться, что он за человек. В итоге эта ранняя детская история станет первым звеном, которое ляжет в основание длинной истории его жизни.

Верный способ сохранить воспоминания на всю жизнь — как можно чаще фотографировать и снимать ребенка на видео: как он смеется, как учит стихи к утреннику, как сонно завтракает зимним утром. Хранить воспоминания можно в Облаке. Так они никогда не потеряются. Все фотографии и видео будут доступны на компьютере, телефоне или планшете в любое время, когда есть интернет.

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Исследование, Дети, Воспоминания, Феномен, Детская амнезия, Детские воспоминания, Почему воспоминания исчезают.
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