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Дети способны спонтанно придумывать язык жестов

Дети способны спонтанно придумывать язык жестов
19:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Оказавшись в условиях невозможности общаться при помощи голоса, дети могут в короткое время создать собственный язык жестов.

Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен. Эксперименты, проведенные учеными, описаны в статье в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты изучают все аспекты языка, включая его развитие. Но большинство современных человеческих языков эволюционировали в течение длительного периода времени, что затрудняет процесс исследований. Чтобы решить эту проблему, ученые иногда проводят эксперименты, в которых пытаются воссоздать появление нового языка или его формы. Самый простой способ добиться этого — заставить людей взаимодействовать друг с другом, ограничив их наиболее естественную форму общения.

В новом исследовании специалисты наблюдали за детьми, которые пытались общаться друг с другом по Skype при выключенном звуке. Испытуемых просили передать друг другу содержание рисунков. Изначально изображения были относительно простыми для демонстрации (например, молоток), но постепенно усложнялись. Так, в одном из случаев один из испытуемых получил чистый лист бумаги и на какое-то время оказался в замешательстве, ведь показать "ничто" довольно сложно.

Но по прошествии короткого времени ребенок указал "собеседнику" на белый элемент на своей одежде и предложил определенный жест для передачи этого цвета. Фактически в этот момент в их общем лексиконе появилось слово "белый". Ученые отмечают, что на составление краткого "жестового словаря" дети тратили всего лишь порядка получаса.

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Результаты экспериментов показывают, что дети обладают базовыми навыками, необходимыми не только для приобретения естественного языка, но и для спонтанного создания нового. Скорость, с которой они создают такие структурированные системы, меняет теоретические представления об эволюции языка — процессе, который, как принято считать, занимает многие тысячелетия.

Ранее педагоги выяснили, что хоровое пение может стать эффективным инструментом для изучения языка, а исследователи из Лондонского университета установили, что дети из мультилингвальных семей понимают язык жестов лучше, чем те, в чьих семьях говорят лишь на одном языке.

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Дети, Ученые, Специалисты, Язык жестов, Коммуникация, Прочие науки, развитие языка.
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