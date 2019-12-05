Как музыкальные занятия влияют на интеллект ребенка?

У малыша улучшается логическое мышление, тренируется мелкая моторика во время занятий с инструментами. Дети, посещающие уроки музыки, демонстрируют более высокие результаты в математике, физике, быстрее усваивают иностранные языки, имеют более ровный и аккуратный почерк. Некоторые эксперты рекомендуют сделать обучение обязательным для школьников.
Преимущества игры на музыкальных инструментах: зарубежный опыт
Еще одним подтверждением пользы музыкальных инструментов для ребенка является опыт японцев. Они давно сделали предмет обязательным в школьной программе. Начиная с младших классов, местные дети:
• осваивают игру на разных инструментах;
• обучаются различным стилям пения;
• изучают историю мировых достижений в музыкальной сфере.
Ждать нововведений от чиновников образования не стоит. Приобщить ребенка к полезному занятию можно самостоятельно. Для этого достаточно правильно выбрать инструмент и найти хорошего педагога.
Польза музыки: факты
Независимо от типа инструмента, будь то барабан, цифровое пианино или гитара, во время игры нужно работать кистями рук. В этом заключается секрет развития мелкой моторики. Последняя оказывает влияние на письмо, логику и другие аспекты. Максимальную эффективность в данном случае обеспечивают фортепиано и аккордеон, вынуждающие активно "перебирать" пальцами. Игра на инструменте невозможна без счета нот. Выполняя его в уме постоянно, можно научиться очень быстро решать математические задачи различного уровня сложности.
Музыка делает людей успешными, так как стимулирует одинаковое развитие обоих полушарий головного мозга. Она приобщает ребенка к усидчивости, формирует вкус к "прекрасному". Если занятия приносят результат, появляется возможность публично выступать перед родными, близкими, в классе или на школьных праздниках. Этот опыт повышает уверенность и самооценку, развивает умение контролировать эмоции и чувства, помогает быстро адаптироваться к разным условиям.