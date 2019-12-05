Как музыкальные занятия влияют на интеллект ребенка?

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У малыша улучшается логическое мышление, тренируется мелкая моторика во время занятий с инструментами. Дети, посещающие уроки музыки, демонстрируют более высокие результаты в математике, физике, быстрее усваивают иностранные языки, имеют более ровный и аккуратный почерк. Некоторые эксперты рекомендуют сделать обучение обязательным для школьников.

Преимущества игры на музыкальных инструментах: зарубежный опыт

Еще одним подтверждением пользы музыкальных инструментов для ребенка является опыт японцев. Они давно сделали предмет обязательным в школьной программе. Начиная с младших классов, местные дети:

• осваивают игру на разных инструментах;

• обучаются различным стилям пения;

• изучают историю мировых достижений в музыкальной сфере.