Необычные уловки, которые упростят жизнь родителей (Фото)

Эти лайфхаки нашли сами родители, пока растили своих детей. Какие вещи могут облегчить жизнь с детьми? Молодые родители получают советы от других, едва они увидели две полоски на тесте.
10 лайфхаков для родителей, которые упростят жизнь с детьми:
Однако советы старших родственников далеки от современных реалий. Совсем другое дело, когда родители делятся своими лайфхаками жизни с детьми.
Лавандовый спрей для сна
Хотите, чтобы малыш быстрее уснул? Попробуйте лавандовый спрей. Сделать его совсем несложно. Несколько капель лавандового масла добавьте в баночку с водой во флакон для распыливания. Запах лаванды успокоит нервную систему малыша. Можно рассказать малышу, что это волшебный спрей, способный прогонять монстров, тогда его успокоительный эффект удвоится.
Махровый прорезыватель с ромашкой
У ребеночка режутся зубки? Попробуйте облегчить боль с помощью ромашки и кусочка махровой ткани. Мокните ткань в ромашковый отвар и протрите им десна ребенка. Ромашка успокоит десна, а шершавая ткань облегчит боль.
Цифровой браслет из бусинок
С помощью бусинок с цифрами можно сделать ребенку и себе браслет с номером телефона.
Холодный зефир от синяков
Замерзший зефир или маршмеллоу можно использовать в качестве холодного компресса при ударах. Он мягче, приятней на ощупь и не тает. Положите пакет с зефиром в морозилку и прикладывайте его к больному месту, когда ребенок ударится или упадет.
Отпечаток стопы в магазин
Чтобы не брать с собой ребенка на примерку обуви, носите его отпечаток ноги. Для этого мокните ногу в пальчиковые краски и поставьте слепок на бумагу. Он покажет реальную длину и ширину ноги, в отличии от карандашного силуэта.
Заметайте мусор в квадрат
Ребенку сложно сметать пыль на совок, но он очень хочет вам помогать? Не беда! Сделайте на полу малярным скотчем квадрат и попросите малыша смести весь мусор туда.
Йогуртовые краски
Безопасные пальчиковые краски можно сделать самостоятельно с помощью греческого йогурта или густой сметаны и пищевых красителей.
Силиконовые формы для малоежек
Используйте силиконовые формы для льда, чтобы накормить "нехочуху". Как? Подавайте в них еду. Рассортированные по ячейкам блюда привлекут внимание малыша. Используйте формочки с любимыми персонажами.
Заколки на платье
Тоненькие бретельки платья часто сползают? Скрепите их на спине малышки с помощью маленьких заколок-крабиков.
Органайзер для детских вещей
Мелкие детальки конструкторов, пазлы и карточки храните в контейнере для сыпучих. Игрушки для купания храните в пластиковой корзине для белья, там они быстро высохнут. А на старой сушилке для тарелок поставьте раскраски и тонкие книжки.