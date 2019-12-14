Необычные уловки, которые упростят жизнь родителей (Фото)

1

Эти лайфхаки нашли сами родители, пока растили своих детей. Какие вещи могут облегчить жизнь с детьми? Молодые родители получают советы от других, едва они увидели две полоски на тесте.

10 лайфхаков для родителей, которые упростят жизнь с детьми:

Однако советы старших родственников далеки от современных реалий. Совсем другое дело, когда родители делятся своими лайфхаками жизни с детьми.

Лавандовый спрей для сна

Хотите, чтобы малыш быстрее уснул? Попробуйте лавандовый спрей. Сделать его совсем несложно. Несколько капель лавандового масла добавьте в баночку с водой во флакон для распыливания. Запах лаванды успокоит нервную систему малыша. Можно рассказать малышу, что это волшебный спрей, способный прогонять монстров, тогда его успокоительный эффект удвоится.