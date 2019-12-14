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Необычные уловки, которые упростят жизнь родителей (Фото)

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Необычные уловки, которые упростят жизнь родителей (Фото)
17:22 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Предлагаем вам узнать 10 лайфхаков для родителей, которые упростят жизнь с детьми.

  • 1

    Эти лайфхаки нашли сами родители, пока растили своих детей. Какие вещи могут облегчить жизнь с детьми? Молодые родители получают советы от других, едва они увидели две полоски на тесте.

    10 лайфхаков для родителей, которые упростят жизнь с детьми:

    Однако советы старших родственников далеки от современных реалий. Совсем другое дело, когда родители делятся своими лайфхаками жизни с детьми.

    Лавандовый спрей для сна

    Хотите, чтобы малыш быстрее уснул? Попробуйте лавандовый спрей. Сделать его совсем несложно. Несколько капель лавандового масла добавьте в баночку с водой во флакон для распыливания. Запах лаванды успокоит нервную систему малыша. Можно рассказать малышу, что это волшебный спрей, способный прогонять монстров, тогда его успокоительный эффект удвоится.

  • 2

    Махровый прорезыватель с ромашкой

    У ребеночка режутся зубки? Попробуйте облегчить боль с помощью ромашки и кусочка махровой ткани. Мокните ткань в ромашковый отвар и протрите им десна ребенка. Ромашка успокоит десна, а шершавая ткань облегчит боль.

  • 3

    Цифровой браслет из бусинок

    С помощью бусинок с цифрами можно сделать ребенку и себе браслет с номером телефона.

  • 4

    Холодный зефир от синяков

    Замерзший зефир или маршмеллоу можно использовать в качестве холодного компресса при ударах. Он мягче, приятней на ощупь и не тает. Положите пакет с зефиром в морозилку и прикладывайте его к больному месту, когда ребенок ударится или упадет.

  • 5

    Отпечаток стопы в магазин

    Чтобы не брать с собой ребенка на примерку обуви, носите его отпечаток ноги. Для этого мокните ногу в пальчиковые краски и поставьте слепок на бумагу. Он покажет реальную длину и ширину ноги, в отличии от карандашного силуэта.

  • 6

    Заметайте мусор в квадрат

    Ребенку сложно сметать пыль на совок, но он очень хочет вам помогать? Не беда! Сделайте на полу малярным скотчем квадрат и попросите малыша смести весь мусор туда.

  • 7

    Йогуртовые краски

    Безопасные пальчиковые краски можно сделать самостоятельно с помощью греческого йогурта или густой сметаны и пищевых красителей.

  • 8

    Силиконовые формы для малоежек

    Используйте силиконовые формы для льда, чтобы накормить "нехочуху". Как? Подавайте в них еду. Рассортированные по ячейкам блюда привлекут внимание малыша. Используйте формочки с любимыми персонажами.

  • 9

    Заколки на платье

    Тоненькие бретельки платья часто сползают? Скрепите их на спине малышки с помощью маленьких заколок-крабиков.

    Органайзер для детских вещей

    Мелкие детальки конструкторов, пазлы и карточки храните в контейнере для сыпучих. Игрушки для купания храните в пластиковой корзине для белья, там они быстро высохнут. А на старой сушилке для тарелок поставьте раскраски и тонкие книжки.

Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей

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Дети, Родители, Уловки, Лайфхаки, Молодые родители, Советы для родителей.
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