Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)

1 Приключения с адвент-календарем не обязательно начинать именно 1 декабря. Присоединяйтесь к марафону праздничных заданий и милых сюрпризов для детей в тот момент, когда вам будет удобно, – например, за 10 дней или за неделю до Нового года. К составлению задач для адвента привлекайте близких и друзей.

2 Предложите ребенку написать письмо Деду Морозу или составьте послание волшебнику от лица семьи: под Новый год чудеса должны случаться со всеми – не только с малышами!

3 Доброй традицией может стать ежегодное именное поздравление от Деда Мороза. Укажите имя, возраст, увлечения ребенка — и Дед Мороз поздравит лично его!

4 Купите, возьмите в библиотеке или позаимствуйте у друзей детские книги, посвященные зиме и Новому году. Заверните их и положите под елку. Каждый вечер открывайте по одной книге и читайте всей семьей.

5 Сделайте всей семьей доброе дело – например, отберите игрушки и одежду, которые вам уже не нужны, и отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Или же купите подарки для детского дома или дома престарелых.

6 Смотрите каждый год тот праздничный фильм, который будет интересен и взрослым, и детям, – например, классическую добрую новогоднюю картину «Чудо на 34-й улице».

7 Напишите вместе с ребенком списки обещаний и желаний на будущий год. Спрячьте эти важные «документы» до следующего 31 декабря – именно тогда вы с любопытством перечитаете их и проверите, что удалось исполнить и осуществить.

8 Каждый год покупайте вместе с ребенком новую елочную игрушку и запоминайте или записывайте, когда она была куплена. А лучше – делайте новую игрушку своими руками: разрисовывайте однотонный шар или мастерите елочку, сани, снеговика из плотного картона или из дерева.

9 Предложите ребенку каждый год выбирать по одной любимой елочной игрушке. Подписывайте их и бережно храните – когда ваши дети дорастут до своих семей и собственных елок, вы сможете передать им игрушечное наследство.

10 Ставьте елку всегда в один и тот же день в году. Так для детей он станет отдельным праздником, которого они будут ждать с огромным нетерпением.

11 Составьте новогодний плей-лист из своих любимых треков и каждый год включайте его, когда наряжаете елку и упаковываете подарки.

12 Вместе с детьми расспросите старших родственников о том, какие семейные традиции были у предыдущих поколений. Продолжите что-то из того, у чего уже есть своя богатая история.

13 Нарисуйте, напечатайте или просто подпишите несколько бумажных открыток для друзей семьи и родственников из других городов.

14 Испеките зимнее пряное печенье, да так много, чтобы хватило и друзьям. Разложите его по красивым коробкам и доставьте адресатам вместе с детьми

15 За день до Нового года купите охапку шариков, надутых гелием, предложите каждому написать на шаре свое желание и в ночь с 31 декабря на 1 января отпустите мечты в небо.

16 К приготовлению новогоднего ужина привлеките всю семью – даже тех, кто не дотягивается до плиты или же на кухне обычно только чайник включает. Дети как минимум могут отлично мешать салаты, а не привыкшие к готовке взрослые пусть придумают по одному коронному блюду.

17 Положите в новогодний пирог или салат крупный орех – кому он попадется, с тем в наступающем году случится что-то очень хорошее.

18 Предложите каждому гостю, приглашенному на новогодний ужин, написать на отдельных листочках несколько особенно запомнившихся приятных историй уходящего года. Перед Новым годом, когда все соберутся за столом, перемешайте эти записки, по очереди вытаскивайте их и зачитывайте.