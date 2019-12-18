Скачать
Среда, 18.12.2019
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Барселона 0:0 Реал: онлайн-трансляция перенесенного матча Примеры (Фото, Видео)
Барселона 0:0 Реал: онлайн-трансляция перенесенного матча Примеры (Фото, Видео)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)

Смотрите фото (20)
Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)
20:27 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Вещи, которые родителям необходимо успеть сделать до Нового года!

  • 1

    Приключения с адвент-календарем не обязательно начинать именно 1 декабря. Присоединяйтесь к марафону праздничных заданий и милых сюрпризов для детей в тот момент, когда вам будет удобно, – например, за 10 дней или за неделю до Нового года. К составлению задач для адвента привлекайте близких и друзей.

  • 2

    Предложите ребенку написать письмо Деду Морозу или составьте послание волшебнику от лица семьи: под Новый год чудеса должны случаться со всеми – не только с малышами!

  • 3

    Доброй традицией может стать ежегодное именное поздравление от Деда Мороза. Укажите имя, возраст, увлечения ребенка — и Дед Мороз поздравит лично его!

  • 4

    Купите, возьмите в библиотеке или позаимствуйте у друзей детские книги, посвященные зиме и Новому году. Заверните их и положите под елку. Каждый вечер открывайте по одной книге и читайте всей семьей.

  • 5

    Сделайте всей семьей доброе дело – например, отберите игрушки и одежду, которые вам уже не нужны, и отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Или же купите подарки для детского дома или дома престарелых.

  • 6

    Смотрите каждый год тот праздничный фильм, который будет интересен и взрослым, и детям, – например, классическую добрую новогоднюю картину «Чудо на 34-й улице».

  • 7

    Напишите вместе с ребенком списки обещаний и желаний на будущий год. Спрячьте эти важные «документы» до следующего 31 декабря – именно тогда вы с любопытством перечитаете их и проверите, что удалось исполнить и осуществить.

  • 8

    Каждый год покупайте вместе с ребенком новую елочную игрушку и запоминайте или записывайте, когда она была куплена. А лучше – делайте новую игрушку своими руками: разрисовывайте однотонный шар или мастерите елочку, сани, снеговика из плотного картона или из дерева.

  • 9

    Предложите ребенку каждый год выбирать по одной любимой елочной игрушке. Подписывайте их и бережно храните – когда ваши дети дорастут до своих семей и собственных елок, вы сможете передать им игрушечное наследство.

  • 10

    Ставьте елку всегда в один и тот же день в году. Так для детей он станет отдельным праздником, которого они будут ждать с огромным нетерпением.

  • 11

    Составьте новогодний плей-лист из своих любимых треков и каждый год включайте его, когда наряжаете елку и упаковываете подарки.

  • 12

    Вместе с детьми расспросите старших родственников о том, какие семейные традиции были у предыдущих поколений. Продолжите что-то из того, у чего уже есть своя богатая история.

  • 13

    Нарисуйте, напечатайте или просто подпишите несколько бумажных открыток для друзей семьи и родственников из других городов.

  • 14

    Испеките зимнее пряное печенье, да так много, чтобы хватило и друзьям. Разложите его по красивым коробкам и доставьте адресатам вместе с детьми

  • 15

    За день до Нового года купите охапку шариков, надутых гелием, предложите каждому написать на шаре свое желание и в ночь с 31 декабря на 1 января отпустите мечты в небо.

  • 16

    К приготовлению новогоднего ужина привлеките всю семью – даже тех, кто не дотягивается до плиты или же на кухне обычно только чайник включает. Дети как минимум могут отлично мешать салаты, а не привыкшие к готовке взрослые пусть придумают по одному коронному блюду.

  • 17

    Положите в новогодний пирог или салат крупный орех – кому он попадется, с тем в наступающем году случится что-то очень хорошее.

  • 18

    Предложите каждому гостю, приглашенному на новогодний ужин, написать на отдельных листочках несколько особенно запомнившихся приятных историй уходящего года. Перед Новым годом, когда все соберутся за столом, перемешайте эти записки, по очереди вытаскивайте их и зачитывайте.

  • 19

    Перед началом застолья предложите каждому сказать комплимент кому-то из членов семьи или всем собравшимся. Так праздник начнется на самой позитивной ноте.

    PS. Новогодняя ночь – не время завершать череду новогодних традиций. Оставьте что-то на первое января. Например, каждый год всей семьей в первый день года ходите на каток или на горку с охапкой ледянок. Или устройте постновогоднюю уютную пижамную вечеринку, на которую позовите самых любимых друзей.

Сладости - не лучший подарок для детей на Новый год: совет от Ульяны Супрун

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Семья, Традиции, Рождество, Новый год, Волшебство, Семейные традиции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
04 Продукты питания, на которых нельзя экономить
05 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь