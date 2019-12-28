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Чему они могут научить? 5 главных качеств наших детей, которые могут пригодиться во взрослой жизни

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Чему они могут научить? 5 главных качеств наших детей, которые могут пригодиться во взрослой жизни
12:16 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Воспитание детей - всегда обоюдный процесс. Чему-то мы учим их, а чему-то - они нас.

  • 1

    Родители привыкли считать, что знают и умеют больше своих детей. Однако и им есть чему научиться у малышей.

    Вот несколько качеств, которыми в детстве обладал практически каждый из нас. И которые неплохо было бы в себе воскресить.

    Прямо говорить то, что думаешь

    Детская честность и непосредственность - завидное качество, которое не каждый взрослый может себе позволить. Мы оправдываем себя тем, что это жизнь такая, а не мы: где-то нужно промолчать, где-то сказать не всю правду, где-то намекнуть, а порой - просто соврать. И этим мы сами усложняем свою жизнь и окружающий мир. Здоровые отношения с окружающими, выстраивание личных границ, адекватная самооценка базируются как раз на честности с собой и окружающими, умении прямо донести свои чувства и мысли.

  • 2

    Постоянно узнавать новое

    Все дети с рождения любознательны. У кого-то это качество проявляется более активно, у кого-то - менее, но это заложено в детях природой. Они познают мир, интересуются всем, чего не знали раньше, экспериментируют, задают много вопросов. Получая в руки новый предмет, они его тщательно изучают, испытывают на прочность, на вкус. Слышат новый звук - бегут узнавать как и откуда он получается. Видят новое явление - докапываются до его сути.

    В школьные годы стремление к познанию угасает, потому что на ребенка давят ответственностью, обязательными заданиями, скучной подачей материала. И в результате получается взрослый, который ничего не хочет знать, для всех вопросов у него есть Google.

    Но задумайтесь, насколько вы реально приспособлены к жизни, если завтра исчезнет интернет - и вы не сможете загуглить ответ на любой вопрос. Что вы действительно умеете? Что знаете об окружающем мире? Вы можете без подсказок интернета объяснить ребенку, в честь кого названа улица, на которой вы живёте? А почему Луна на небе бывает оранжевая?

    Вы можете посчитать, что вся эта информация для вас лишняя, однако познание нового заставляет наш мозг развиваться, образовывать новые нейронные связи, становиться продуктивнее, сообразительнее, быстрее, умнее. А эти качества ещё никому не мешали во взрослой жизни.

  • 3

    Не есть, если не голоден

    Малыши отлично ориентируются, хотят они есть или нет. А вот взрослые приучают их доедать до последней ложки, даже если ребенок говорит, что наелся. Таким образом у него сбивается естественная регуляция чувства голода, и вырастает взрослый, который вроде бы и понимает, что наелся, но эта укорененная годами привычка доедать все, что на тарелке, не даёт просто отставить ее в сторону. Грозит это прежде всего лишним весом и нездоровыми отношениями с едой.

    Поговорите со своим внутренним ребенком. Объясните ему, что больше никто не заставляет его есть, если не хочется; что вы имеете полное право убрать недоеденную порцию в холодильник и вернуться к ней в другой раз - вас никто не осудит.

  • 4

    Проявлять эмоции

    Дети не стесняются радоваться, удивляться, плакать, грустить, злиться, бояться - и это как раз нормально, если человек испытывает эмоции. Постоянное их сдерживание приводит к внутреннему дисбалансу, когда человек и сам не знает, что он чувствует и почему. Будьте открытыми миру и другим людям, смейтесь, когда вам смешно, улыбайтесь, радуйтесь, удивляйтесь - не замыкайтесь в себе. Жизнь обретет новые краски, если вы позволите им заиграть.

  • 5

    Не сдаваться

    Детям не нужны мотиваторы или коучи, которые научат их достигать своих целей. Ребенок не оставит попыток научиться ползать или ходить только потому, что упал. А вот взрослые часто опускают руки при первой же неудаче. Понаблюдайте за тем, с какой настойчивостью дети добиваются своего, какую бы задачу перед собой они ни поставили. Только пробуя снова и снова - можно действительно достичь желаемого.

Чем старше, тем труднее: как правильно общаться с детьми-подростками

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