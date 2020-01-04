Просто восприятие мира разное: важные аспекты в воспитании детей по мнению психологов

Родителям важно научиться смотреть на мир глазами ребенка.

Психологи призвали не в меру ответственных родителей сбавить обороты и пересмотреть некоторые принципы воспитания своих отпрысков.

Родителям, которые часто отчаиваются, когда осознают, что не могут "правильно" воспитать своих детей, специалисты рекомендуют не воспринимать все это близко к сердцу. И назвали на главные ошибки, которые неопытные родители считают "китами" правильного воспитания.

Родителям важно научиться смотреть на мир глазами малыша и не бросаться к отпрыску с криком, когда тот руками роется в грязи или внимательно изучает мусор. Наоборот, маме или папе нужно заняться "изучением" вместе с малышом, ненавязчиво направляя игру в конструктивное русло для соблюдения всех мер безопасности.

Психологи призывают не бояться привлекать детей к домашней работе. Так вы сможете проследить, где ребенок разбрасывает игрушки и вещи, и куда прячет их, маскируя этот процесс под уборку.

По мере взросления чада, родители стремятся уловить тот момент, когда он "созревает" для восприятия "взрослых" тем. Не торопиться и не обращать внимания на нашептывания доброжелателей, рекомендуют специалисты, а лучше вспомнить, как себя в подростковом возрасте чувствовали сами родители.

Не отказываться от пятничного веселья рекомендуют психологи – разгрузиться после трудовой недели будет полезно и папе с мамой, и их чаду. Ребенок заразит родителей своим непосредственным весельем и его позитивный настрой обязательно передастся утомленным на работе взрослым.