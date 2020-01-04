Скачать
Суббота, 04.01.2020
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Просто восприятие мира разное: важные аспекты в воспитании детей по мнению психологов

Просто восприятие мира разное: важные аспекты в воспитании детей по мнению психологов
22:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Родителям важно научиться смотреть на мир глазами ребенка.

Психологи призвали не в меру ответственных родителей сбавить обороты и пересмотреть некоторые принципы воспитания своих отпрысков.

Родителям, которые часто отчаиваются, когда осознают, что не могут "правильно" воспитать своих детей, специалисты рекомендуют не воспринимать все это близко к сердцу. И назвали на главные ошибки, которые неопытные родители считают "китами" правильного воспитания.

Родителям важно научиться смотреть на мир глазами малыша и не бросаться к отпрыску с криком, когда тот руками роется в грязи или внимательно изучает мусор. Наоборот, маме или папе нужно заняться "изучением" вместе с малышом, ненавязчиво направляя игру в конструктивное русло для соблюдения всех мер безопасности.

Психологи призывают не бояться привлекать детей к домашней работе. Так вы сможете проследить, где ребенок разбрасывает игрушки и вещи, и куда прячет их, маскируя этот процесс под уборку.

Видеоигры могут улучшить когнитивные функции ребенка

По мере взросления чада, родители стремятся уловить тот момент, когда он "созревает" для восприятия "взрослых" тем. Не торопиться и не обращать внимания на нашептывания доброжелателей, рекомендуют специалисты, а лучше вспомнить, как себя в подростковом возрасте чувствовали сами родители.

Не отказываться от пятничного веселья рекомендуют психологи – разгрузиться после трудовой недели будет полезно и папе с мамой, и их чаду. Ребенок заразит родителей своим непосредственным весельем и его позитивный настрой обязательно передастся утомленным на работе взрослым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Воспитание детей, Воспитание, Психологи, Мама и ребенок, Советы родителям, Детская психология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
03 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
04 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
05 Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
РФ подала нефть в Беларусь
РФ подала нефть в Беларусь
На Рождество в Киеве ограничат движение
На Рождество в Киеве ограничат движение
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь