Питание малыша: как первый прикорм может определить иммунитет на всю жизнь

Микробиота кишечника новорожденного определяется компонентами грудного молока матери, однако после введения первого прикорма развивается собственная микрофлора.

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что иммунный ответ формируется при введении в рацион твердой пищи. Опыты на грызунах свидетельствуют, что первый прикорм имеет ключевое значение для формирования кишечного иммунного ответа и всей иммунной системы. У людей процесс устроен так же, уверены ученые.

Как проходило исследование?

Команда пришла к этому выводу после экспериментов на мышах. Этот механизм имеет конкретный временной интервал от двух до четырех недель у мышей, который соответствует возрасту трех-шести месяцев у людей.

Чтобы проверить запрограммированность механизма во времени, ученые давали мышам антибиотики в этот период, а затем оценили последствия.

После уничтожения микробиоты антибиотиками иммунная реакция больше не возникала. У мышей после "лечения" с большей вероятностью развивались воспалительные заболевания: колоректальный рак, колит и кишечная аллергия.

Такие результаты подтверждают тот факт, что еще в раннем детстве определяются вероятные склонности к воспалительным расстройствам.

Иммунная реакция имеет огромное значение, так как участвует в формировании иммунной системы, которая защищает от воспалительных заболеваний. Если происходит сбой, вероятность развития аутоиммунных заболеваний и рака возрастает.

Команда также определила, что ключевую роль для сбалансированного иммунного ответа играют регуляторные Т-клетки. Без них иммунные реакции обостряются, что и приводит к воспалительным заболеваниям.

Результаты свидетельствуют о значительном влиянии состояния микробиоты в раннем возрасте на работу иммунной системы. Теперь исследователи планируют изучить последствия раннего отлучения ребенка от грудного вскармливания. Главным образом, они будут оценивать возможные риски нейродегенеративных заболеваний.