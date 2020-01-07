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Чрезмерная опека: вредит или помогает в воспитании ребенка? (Фото)

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Чрезмерная опека: вредит или помогает в воспитании ребенка? (Фото)
23:46 Вт, 7 Январь 2020 Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Положа руку на сердце, честно признаемся: родительская любовь редко бывает разумной. Чаще всего она слепа и даже — как ни парадоксально — эгоистична.

  • 1

    У страха глаза велики

    Родители могут чрезмерно оберегать ребенка от всего на свете по разным причинам. Но это всегда связано с собственными страхами значительно больше, чем с реальной ситуацией или способностью ребенка адекватно взаимодействовать с миром. Как уже было сказано, такая модель отношений строится на страхе: родители боятся сами и запугивают ребенка.

    Страхи присущи всем детям. Они — нормальный этап созревания детской психики. Большая часть страхов носит временный характер, с ними не нужно бороться, просто следует поддержать ребенка. Однако бывают другие страхи, их называют "невротическими". Постоянные запреты, чрезмерный контроль, одергивания и окрики — все это провоцирует невротические реакции.

    Многие родители, обучая ребенка навыкам безопасности, не задумываясь, сеют в его душе панику. "Не гладь собаку — можешь заразиться", "Не выходи из дома один — попадешь под машину"… Чем тревожнее чувствует себя взрослый в окружающем мире, тем безграничнее его страх за своих детей, и тем драматичнее и подробнее будут его рассказы-страшилки, призванные научить ребенка избегать опасностей.

  • 2

    Болезни роста

    Любому росту и любому взрослению сопутствует хаос. Совершенно нормально, что в детской комнате разбросаны вещи. Абсолютно правильно, когда карапуз исследует лужу, а повзрослевшая девочка интересуется маминой косметикой. Дети познают мир — и признаемся, что родителям это может доставлять серьезный дискомфорт. Им проще что-то запретить, ничего при этом не объясняя и не предлагая никакой альтернативы. Стоит ли потом удивляться, что в итоге отчуждение только возрастает?..

    Современные исследования показывают, что дети родителей, любящих держать все под контролем, чаще страдают от тревожности и депрессии. Более того, это влияет на их способность устанавливать связь с окружающими. Они чувствуют, что не способны управлять своей жизнью, и в результате из них вырастают те самые неудачники.

  • 3

    Вспомнить все

    Взрослым следовало бы почаще вспоминать, какими они были в детстве и как они сами реагировали на бесчисленные запреты. Гиперопека — самый простой способ воспитать невротика и инфантила. Родители, к сожалению, очень часто не понимают, что их желание оградить любимое чадо от всех мыслимых и немыслимых трудностей имеет лишь одно объяснение — избежать проблем здесь и сейчас. К примеру, гораздо проще запретить ребенку лезть в лужу, чем потом отмывать его от грязи. А между тем развивающейся личности нужен свой собственный опыт, свои ошибки и свои выводы.

    Гораздо правильнее было бы научить ребенка не просто делать выбор, а еще и нести ответственность за принятое решение. С ребенком нужно не только разговаривать, но и приучить его рассуждать. Ему нужно учиться доверять — и при этом обязательно контролировать, но не в форме приказа, а подспудно и незаметно. Именно тогда возможны отношения на равных. И именно тогда у вас в семье будет не просто ребенок, но еще и друг.

Бесстрашный ребенок: "положительна" ли эта черта характера?

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Дети, Ребенок, Воспитание, Родители, Опека, Мама и ребенок, Советы родителям, Чрезмерная опека.
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