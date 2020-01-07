Чрезмерная опека: вредит или помогает в воспитании ребенка? (Фото)

1 У страха глаза велики Родители могут чрезмерно оберегать ребенка от всего на свете по разным причинам. Но это всегда связано с собственными страхами значительно больше, чем с реальной ситуацией или способностью ребенка адекватно взаимодействовать с миром. Как уже было сказано, такая модель отношений строится на страхе: родители боятся сами и запугивают ребенка. Страхи присущи всем детям. Они — нормальный этап созревания детской психики. Большая часть страхов носит временный характер, с ними не нужно бороться, просто следует поддержать ребенка. Однако бывают другие страхи, их называют "невротическими". Постоянные запреты, чрезмерный контроль, одергивания и окрики — все это провоцирует невротические реакции. Многие родители, обучая ребенка навыкам безопасности, не задумываясь, сеют в его душе панику. "Не гладь собаку — можешь заразиться", "Не выходи из дома один — попадешь под машину"… Чем тревожнее чувствует себя взрослый в окружающем мире, тем безграничнее его страх за своих детей, и тем драматичнее и подробнее будут его рассказы-страшилки, призванные научить ребенка избегать опасностей.

2 Болезни роста Любому росту и любому взрослению сопутствует хаос. Совершенно нормально, что в детской комнате разбросаны вещи. Абсолютно правильно, когда карапуз исследует лужу, а повзрослевшая девочка интересуется маминой косметикой. Дети познают мир — и признаемся, что родителям это может доставлять серьезный дискомфорт. Им проще что-то запретить, ничего при этом не объясняя и не предлагая никакой альтернативы. Стоит ли потом удивляться, что в итоге отчуждение только возрастает?.. Современные исследования показывают, что дети родителей, любящих держать все под контролем, чаще страдают от тревожности и депрессии. Более того, это влияет на их способность устанавливать связь с окружающими. Они чувствуют, что не способны управлять своей жизнью, и в результате из них вырастают те самые неудачники.