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Первые шаги ребенка: стоит ли торопить события и вмешиваться родителям

Первые шаги ребенка: стоит ли торопить события и вмешиваться родителям
15:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Первые шаги ребенка – значимое событие в жизни семьи. К сожалению, многие родители так хотят приблизить этот день, что начинают совершать нелепые поступки.

Малышей с 5 месяцев начинают усаживать в подушки, заставляют становиться на ножки, водят по дому за пальцы. Некоторые даже не дают малышам вволю поползать, а сразу сажают в ходунки или каталки. Стоит ли торопить события?

Главный момент – не стоит помогать ребенку встать на ножки и торопить время. Малыш развивается и наблюдает за взрослыми: инстинктивно он будет стремится копировать поведение окружающих и стремиться к прямохождению.

Учить его не надо: когда придет время, он сам встанет, возьмется за стул или за кроватку, сделает первые шаги. Если ребенку хватает сил на то, чтобы встать, значит он физически готов, не стоит опасаться за его позвоночник. Нагрузка ему не страшна.

Другое дело, если вы насильно ставите ребенка, не учитывая сроки его физиологического развития.

Важным фактором правильного развития является питание малыша: если он не переедает, получает качественные и полезные продукты, ест не через силу, а по аппетиту – он быстрее и легче сможет начать ходить. Если ребенок переедает, весь состоит из складочек, а попа дитя слишком велика для его возраста – встать на ножки ему будет сложнее, чем сверстникам.

Ребенок должен захотеть начать ходить сам: ни ориентируйтесь на соседских детей или какие-то нормы. Ранняя нагрузка способна вызывать впоследствии радикулит, искривление позвоночника, плоскостопие.

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Массаж, динамическая гимнастика, активное плавание в ванной, ползание без ограничений – все это способствует правильному развитию ребенка, укрепляет его позвоночник и мышцы.

Прыгуны, ходунки и прочие приспособления для "вертикального" состояния ребенка создают нагрузку на неокрепший позвоночник. Старайтесь ограничивать время нахождения малыша в таких приспособлениях.

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Дети, Ребенок, Родители, Мама и ребенок, Первые шаги.
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