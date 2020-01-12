Мощный невербальный контакт: мозги младенцев их родителей синхронизируются

Вы когда-нибудь играли с ребенком и чувствовали связь, хотя он еще не мог говорить?

Новые исследования говорят о том, что вы можете оказаться с малышом на одной длине волны, чувствуя похожую мозговую активность в одних и тех же частях мозга.

Команда исследователей из Лаборатории Princeton, которые изучают восприятие мира малышами, разработала способ измерения мозговой активности ребенка и взрослых во время природного взаимодействия.

В эксперименте взрослые люди провели 5 минут, играя, распевая песни и читая книгу "Goodnight Moon", 12-месячным детям. А исследователи измеряли нервную синхронизацию с помощью инфракрасной спектроскопии, которая позволила им фиксировать нейронную координацию между младенцами и взрослыми.

Выяснилось, что мозговая активность младенцев и взрослых росла и падала вместе, когда они делились игрушками и контактировали глазами.

Эксперимент состоял из двух частей. Во-первых, взрослый провел пять минут, непосредственно общаясь с ребенком, играя с игрушками, распевая детские рифмы или читая книгу, когда ребенок сидел на коленях у родителей.

В другой части – экспериментатор рассказал какую-то историю другому взрослому, пока ребенок спокойно играл со своим отцом. Просмотрев данные, исследователи обнаружили, что во время сеансов лицом к лицу мозг младенцев синхронизировался с мозгом взрослого человека в нескольких областях, участвующих в понимании мира на высоком уровне.

Когда взрослый и младенец были отвлечены друг от друга и общались с другими людьми, связь между ними исчезала.

"Во время общения взрослый и ребенок, кажется, образуют цикл обратной связи. То есть мозг взрослого человека, казалось, предусмотрел, когда младенец улыбнется, мозг младенца предсказал, когда взрослый будет больше говорить, и оба мозга отслеживали общий контакт глаз и общее внимание к игрушкам", – уверяют ученые.

Отметим, что большинство прошлых исследований нейронной связи, многие из которых были проведены в лаборатории Хассона, предусматривали сканирование мозга взрослых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) на отдельных сессиях, тогда как взрослые ложились и смотрели фильмы или слушали рассказы.