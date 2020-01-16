Внимательным родителям: что может оказать негативное влияние на IQ детей

Ученые поделились, какие химикаты существенно влияют на IQ детей.

Согласно новому исследованию ученых из Нью-Йоркского университета, антипирены привели к потере 162 миллионов баллов IQ среди детей в США в период с 2001 по 2016 год.

В работе, опубликованной в журнале Molecular and Cellular Endocrinology ("Молекулярная и клеточная эндокринология"), рассматривались четыре химических вещества, которые больше всего влияют на мозг развивающегося ребенка: свинец, ртуть, пестициды и полибромированные дифениловые эфиры, также известные как антипирены.

Леонардо Трасанде, педиатр и исследователь общественного здравоохранения в Нью-Йоркском университете, сравнил химические вещества с водителем авто, сбившим пешехода и скрывшимся с места аварии: как только ребенок подвергается их воздействию, возместить этот ущерб невозможно.

"Развитие мозга у детей чрезвычайно уязвимо к различным воздействиям. Если произойдут нарушения, даже с небольшими физическим последствиями, то, учитывая, как формируется мозг детей, это может привести к постоянным и пожизненным последствиям", – Леонард Трасанде.

Исследование показало, что свинец стоил американским детям 78 миллионов баллов IQ в течение 15-летнего периода, в то время как пестициды привели к потере почти 27 миллионов баллов IQ за это время.

Ученые отмечают, что в стране приняты значительные меры для предотвращения отравления тяжелыми металлами, однако аналогичные меры требуются и в отношении антипренов с пестицидами.

Чтобы свести к минимуму личный риск в собственном доме, Трасанде предлагает проветривать помещение чтобы пыль, пронизанная антипиренами, могла выветриваться. Также исследователь рекомендует чаще пылесосить и заниматься влажной уборкой. Кроме того, родители должны избегать матрасов и детских игрушек, которые содержат пенополиуретан. Домохозяйствам же следует избегать распыления пестицидов на газонах или во дворах.