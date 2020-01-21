Научите своего ребенка быть самостоятельным: 10 золотых правил в воспитании ребенка

Одна из основных функций родителей - научить ребенка обходиться без них.

С чего начать и как действовать, чтобы вырастить ребенка действительно приспособленным к жизни? Главное - учить на собственном примере. Есть 10 основных правил, которых нужно придерживаться.

Не стесняйтесь плакать

Обычно родители стараются не плакать при детях. Но на самом деле плакать - это нормальная реакция организма на эмоции, которая помогает с ними справиться. И это нужно донести до ребенка, чтобы он наглядно увидел, что мама с папой тоже могут плакать, и это совершенно нормально.

Проявляйте любовь к супругу при детях

В некоторых семьях не принято обниматься, целоваться и как-то проявлять чувства и эмоции. Но если ребенок не видит примера родителей, которые проявляют любовь друг к другу, то как он поймет, как она должна проявляться? Подобное родительское поведение сильно тормозит развитие эмоционального интеллекта ребенка.

Покажите ребенку, как справляться с трудностями

Ваша жизнь не должна быть для ребенка чем-то загадочным и мифическим. Если вы наглядно покажете ему, как вы преодолеваете трудности, обращаетесь за помощью, то научите ребенка правильно вести себя в сложной ситуации.

Прививайте активный образ жизни

Можно сколько угодно говорить ребенку о пользе спорта и заставлять ходить на спортивные секции, но если сами родители не занимаются спортом, то при первой возможности ребенок все бросит. Ваш пример - залог правильного образа жизни ребенка.

Занимайтесь благотворительностью

Ещё одна важная составляющая эмоционального интеллекта ребенка - осознать, что мир не крутится вокруг него одного и что окружающим нужно помогать, даже если у тебя нет золотых запасов. Волонтерская и благотворительная деятельность помогает ребенку лучше познать этот мир и правила, по которым он живёт. А также учит сопереживать окружающим и лучше понимать их.

Обучайте ребенка финансовой грамотности

Чем раньше ребенок будет вовлечён в обсуждение трат и возможных покупок, тем раньше начнет осознанно относиться к семейным финансам. Конечно, не нужно его посвящать во все подробности доходов и расходов, однако нужно пояснить, что такое экономия и как она помогает в жизни, откуда берутся деньги и какие расходы являются первостепенными.

Учитесь новому

Наличие интернета и поисковика - не повод расслабиться и после получения высшего образования ничему больше не учиться. Постоянное саморазвитие - не прихоть, а обязательная составляющая качественной жизни в современном мире. И, конечно, самый убедительный пример для детей поступать так же.

Работайте над самооценкой

Когда у родителей адекватная, здоровая самооценка - они передают ребенку знания, как правильно воспринимать себя и свои действия, чтобы быть счастливым независимо от чужого мнения. Если же самооценка не в порядке - родители оттачивают на детях все ошибки воспитания: гиперопеку, перфекционизм, завышенные требования, обесценивание, реализацию собственных несбывшихся надежд и т.д.

Занимайтесь самоанализом

Периодически анализируйте свои действия мысли, чувства - и не стесняйтесь обсуждать их с близкими, в том числе с ребенком. Научите его говорить об эмоциях, выражать словами свои чувства, смотреть со стороны на свое поведение, анализировать свою жизнь. Может показаться, что это только усложнит жизнь ребенка, но на самом деле самоанализ неизбежно происходит в голове каждого человека. Вопрос лишь в том, насколько выводы от этого анализа соответствуют реальной картине.

Будьте творческими

Даже к самому рутинному и обыденному занятию можно подойти творчески - если есть желание, конечно. Это поможет вам по-другому взглянуть на привычные вещи, разбавить круговорот похожих дней, применить свои знания, умения и фантазию. А также показать ребенку, что самовыражение и творчество - важный аспект до обретения жизненной гармонии.