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Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)

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Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)
23:45 Пн, 27 Январь 2020 Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Если вы хотите не навредить собственному чаду и сформировать из него полноценную личность, тогда не делайте следующее.

  • 1

    Не нарушайте правила безопасности

    Это первое, что должны знать родители. Если вы будете переходить дорогу в неположенном месте или позволять себе деструктивное поведение, то и ребенок будет делать тоже самое.

  • 2

    Лгать

    Вы хотите, чтобы ваши дети вам говорили только правду? Тогда и вы не должны обманывать своих детей. Для ребенка родители - это боги. Как будете делать вы, так и будет для них правильно.

  • 3

    Ссориться, ругаться, кричать

    Конфликтные дети - это дети из конфликтных семей. Ребенок повторяет все, что видит и слышит. Не удивляйтесь, если в школе он будет драться.

  • 4

    Нецензурная лексика

    Если родители постоянно употребляют нехорошие слова, то и ребенок будет такое говорить. И очень часто это происходит в самый неподходящий момент. Ведь малыш не понимает, что это за слово и почему неуместно его произносить вслух.

  • 5

    Критиковать значимых для ребенка взрослых

    Если вы при ребенке будете ругать учительницу, обзывать ее и выражать свое мнение в пренебрежительной форме, то и ребенок будет относиться к этому взрослому так же. И конечно, после этого чадо не будет слушаться и уважать учительницу.

    Воспитание ребенка начинается с воспитания себя - запомните это!

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Дети, Воспитание детей, Крик, Мама и ребенок, Ругань.
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