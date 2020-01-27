Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)

Это первое, что должны знать родители. Если вы будете переходить дорогу в неположенном месте или позволять себе деструктивное поведение, то и ребенок будет делать тоже самое.

Вы хотите, чтобы ваши дети вам говорили только правду? Тогда и вы не должны обманывать своих детей. Для ребенка родители - это боги. Как будете делать вы, так и будет для них правильно.

Конфликтные дети - это дети из конфликтных семей. Ребенок повторяет все, что видит и слышит. Не удивляйтесь, если в школе он будет драться.

Если родители постоянно употребляют нехорошие слова, то и ребенок будет такое говорить. И очень часто это происходит в самый неподходящий момент. Ведь малыш не понимает, что это за слово и почему неуместно его произносить вслух.

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Критиковать значимых для ребенка взрослых

Если вы при ребенке будете ругать учительницу, обзывать ее и выражать свое мнение в пренебрежительной форме, то и ребенок будет относиться к этому взрослому так же. И конечно, после этого чадо не будет слушаться и уважать учительницу.

Воспитание ребенка начинается с воспитания себя - запомните это!