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Подростковый возраст: 5 причин для тревоги

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Подростковый возраст: 5 причин для тревоги
13:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Подростки не всегда обращаются к своим родителям, когда у них возникают какие-то проблемы, но все же есть ряд сигналов, на которые стоит немедленно обратить внимание.

  • 1

    Изменение режима сна

    Редим сна подростков часто отличается от режима взрослых. "Они, естественно, ночью долго не хотят спать, а утром их тяжело разбудить", – говорит доктор Дорфман. 

    Но если у них резко меняется режим сна с одного на другой и это продолжается по несколько недель, то это может быть признаком проблем у ребенка, включая депрессию, тревожность, бессонницу и даже наркотики.

  • 2

    Потеря интереса к любимому делу

    Это нормально, если ребенок вдруг решил ходить в другой кружок или заниматься совсем другим хобби. Но следите за детьми, которые становятся более закрытыми или начинают прогуливать школу или различные занятия. Это может быть признаком проблем, в частности депрессии, суицидальности или биполярного расстройства. 

  • 3

    Употребление различных веществ

    Если вы нашли у подростка какие-то таблетки или от них идет запах алкоголя, то это может быть сигналом тревоги. Определение, есть ли зависимость у ребенка от каких-то веществ, требует большего наблюдения и беседы.

    "Дети часто пробуют новые вещи, но если вы замечаете, что они делают это часто, то это опасный признак", – говорит психолог Джанис Морган.

  • 4

    Порезы или вырывание волос

    Подростки, которые наносят себе вред, часто пытаются скрыть свое поведение. В частности, они могут ходить в теплую погоду в одежде с длинными рукавами, чтобы скрыть порезы.

    Доктор Дорфман отмечает, что можно спутать это поведение с суицидальность. "Но это не обязательно суицидальное поведение – порезы могут сообщать об изменениях настроения и т.д.", – добавляет она.

  • 5

    Проблемы с гневом или злостью

    Время от времени стоит ожидать от подростка гнев или злость, но если это происходит часто, то может свидетельствовать о насильственной проблеме. "Все сердятся, но большинство людей могут это контролировать. Вместе с тем, людям, которые имеют по-настоящему сильную злость или гнев, это трудно делать", – говорит Дорфман.

  • 6

    Что делать, если вы заметили эти признаки

    Поговорите с ребенком

    Во-первых, не нападайте. "Обвинительное поведение только заставит подростка защищаться и, возможно, не говорить правду. Лучше скажите, что вы обеспокоены поведением ребенка", – ответила Дорфман.

    Затем выслушайте ребенка. "Вы хотите понять его восприятие. С этой информацией вы получите четкую картину. Спросите ребенка, как выглядит его "мир", – добавила Морган. Например, ребенок может сказать, что курил, потому что это расслабляет его, тогда предложите ему более здоровые методы снятия стресса или найдите психолога.

    Заручиться помощью других взрослых

    Если подросток не открывается родителям (это абсолютно нормально), то могут помочь другие взрослые в их жизни, в том числе учитель, тренер или сосед и тому подобное.

    Найдите психолога

    Если ситуация не улучшится, доктор Дорфман и Морган рекомендуют найти профессионального психолога. Родители должны сделать это немедленно, если подростки рискуют нанести вред себе или другим.

    "Вы хотите, чтобы они чувствовали себя комфортнее. Чем раньше вы сможете понять, что происходит, тем быстрее можно предотвратить ухудшение проблем", – подчеркнула доктор Дорфман.

Вы - пример для ребенка: что не стоит делать при детях

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