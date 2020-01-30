Подростковый возраст: 5 причин для тревоги

1 Изменение режима сна Редим сна подростков часто отличается от режима взрослых. "Они, естественно, ночью долго не хотят спать, а утром их тяжело разбудить", – говорит доктор Дорфман. Но если у них резко меняется режим сна с одного на другой и это продолжается по несколько недель, то это может быть признаком проблем у ребенка, включая депрессию, тревожность, бессонницу и даже наркотики.

2 Потеря интереса к любимому делу Это нормально, если ребенок вдруг решил ходить в другой кружок или заниматься совсем другим хобби. Но следите за детьми, которые становятся более закрытыми или начинают прогуливать школу или различные занятия. Это может быть признаком проблем, в частности депрессии, суицидальности или биполярного расстройства.

3 Употребление различных веществ Если вы нашли у подростка какие-то таблетки или от них идет запах алкоголя, то это может быть сигналом тревоги. Определение, есть ли зависимость у ребенка от каких-то веществ, требует большего наблюдения и беседы. "Дети часто пробуют новые вещи, но если вы замечаете, что они делают это часто, то это опасный признак", – говорит психолог Джанис Морган.

4 Порезы или вырывание волос Подростки, которые наносят себе вред, часто пытаются скрыть свое поведение. В частности, они могут ходить в теплую погоду в одежде с длинными рукавами, чтобы скрыть порезы. Доктор Дорфман отмечает, что можно спутать это поведение с суицидальность. "Но это не обязательно суицидальное поведение – порезы могут сообщать об изменениях настроения и т.д.", – добавляет она.

5 Проблемы с гневом или злостью Время от времени стоит ожидать от подростка гнев или злость, но если это происходит часто, то может свидетельствовать о насильственной проблеме. "Все сердятся, но большинство людей могут это контролировать. Вместе с тем, людям, которые имеют по-настоящему сильную злость или гнев, это трудно делать", – говорит Дорфман.