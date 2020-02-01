Новая школа - новая жизнь: как помочь ребенку адаптироваться? (Фото)

1 Смена школы может быть обусловлена многими причинами. Переход в новое учебное заведение – всегда стресс для ребенка. В статье мы рассмотрим, как сделать этот процесс менее травматичным. Ребенок переходит в новую школу: как помочь адаптироваться? Это хоть и стресс, но не такой сильный. Когда же он переходит в сформировавшийся коллектив, ему придется "завоевывать свое место под солнцем". Но не стоит сразу переживать. Ведь есть дети, которые в новый коллектив вливаются без проблем. А значит переход в школу можно сделать безболезненным.

2 Младшая школа Дети до 10 лет более охотно принимают "новеньких" в класс и зачастую сильных проблем с адаптацией не возникает. Но родителям важно быть начеку. Интересоваться жизнью ребенка, как ему в школе, подружился ли он с кем-то. Чтобы снизить стресс от перехода в учебное заведение, настраивайте ребенка на то, что там будут хорошие учителя, хорошие дети, он найдет себе много друзей. Если есть возможность познакомиться с детьми заранее, например, погулять вместе на площадке, то лучше это сделать. Даже зная одного ребенка в классе, школьнику будет уже легче адаптироваться.

3 Средняя школа В средней школе могут возникать трудности адаптации. В отличии от младшего школьного возраста, когда ребенок зависит от оценки взрослых, подростку важно принятие коллектива. Коллектив же в свою очередь может сложно впускать "новеньких" в свою жизнь. Тут задача педагога организовать детей так, чтобы они вместе дружили. Поэтому поговорите с классным руководителем о ваших переживаниях, делайте это не при ребенке. "Новенького" могут проверять "на прочность". Научите ребенка не реагировать на манипуляции, но не заостряйте внимание на возможных трудностях адаптации. Позитивный настрой – главное оружие.

4 Старшая школа В старшей школе легче адаптироваться ребенку, потому что он уже более зрелый, да и коллектив не такой сплоченный. Какая-то часть детей уходит в училища и колледжи, кто-то переходит в новый класс. Но в любом случае вы должны поддерживать ребенка, ведь ему сейчас нелегко. Разговаривайте с ним и подбадривайте – так адаптация пройдет легче.