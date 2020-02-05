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Среда, 05.02.2020
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Какую роль современные мультфильмы играют в развитии ребенка?

Какую роль современные мультфильмы играют в развитии ребенка?
20:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Персонажи мультфильмов для многих малышей становятся объектом для подражания.

Малышам нравятся яркие движущиеся картинки с захватывающими сюжетами, а у взрослых, пока ребенок смотрит мультфильм, появляется дополнительное свободное время. Но так ли полезны, а главное, безопасны современные мультики? Давайте разбираться вместе.

Психологическое влияние

Персонажи мультфильмов для многих малышей становятся объектом для подражания. Они демонстрируют способы взаимодействия с действительностью, формируют первичные представления о добре и зле, влияют на мироощущение и поведение в социуме. По сути, мультипликация - эффективное средство воздействия на ребенка, которое может использоваться как в благородных воспитательных целях, так и для скрытого манипулирования детским сознанием. Поэтому важно правильно выбирать мультфильмы.

Чем руководствоваться при выборе?

Мультики для детей должны быть простыми, позитивными и добрыми, без злобы, агрессии и силового решения конфликтов. Сюжеты должны на доступных примерах объяснять крохам, что такое "хорошо" и что такое "плохо", расширять кругозор, формировать положительное мироощущение.

Наивные и добрые герои понятны и близки ребенку. С ними малыш познает мир, попадает в забавные переделки, учится дружбе, любви, заботе о ближних, взаимопомощи. Поэтому созданные по мотивам мультсериала Свинка Пеппа игрушки так нравятся детворе. С ними малыши вновь переживают интересные моменты, разыгрывают сценки, придумывают новые сюжетные линии. Это развивает воображение и коммуникативные навыки ребенка, повышает его социальную адаптацию. Купить любимых мультяшных персонажей можно в магазине игрушек.

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Чего не должно быть в мультфильме?

В мультиках, которые вы подбираете для малыша, не должно быть:

  • переизбытка агрессии и насилия;

  • безнаказанности;

  • размытых границ между добром и злом;

  • демонстрации опасного для жизни поведения;

  • страшных персонажей.

Желательно смотреть мультфильмы вместе с детьми и обсуждать героев и сюжеты во избежание неверного понимания.

Предопределяющие факторы, которые помогут сделать из ребенка вундеркинда

Сами по себе мультфильмы - не друзья и не враги. "Добром" или "злом" они становятся в зависимости от отношения к увиденному. Выбирайте для малыша мультики, которые не только развлекают, но и учат. И помните, что ни один мультяшный герой не заменит ребенку живого общения с родителями.

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Дети, Ребенок, Развитие, Мультфильмы.
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