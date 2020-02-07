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Развенчиваем мифы о прикорме грудничков

Развенчиваем мифы о прикорме грудничков
16:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новоиспеченные мамочки нередко допускают ошибки при кормлении своего малыша, основываясь на те утверждения, в которые верит большая половина общества.

Педиатры устали повторять одни и те же правила введения первого прикорма и кормления ребенка до 1 года и после. Более того, с каждым годом появляется все больше новых мифов, создаваемых мамами, которые не хотят или не могут действовать так, как им советуют профессиональные доктора.

Медики в который раз взялись за развенчание мифов о первом прикорме для грудничков:

1. Если у ребенка аллергия на коровье молоко, то его можно заменить козьим. На самом деле, в этом мифе есть частичка правды, ведь молоко козы имеет совершенно другой белок, не такой, как у коровы. Но педиатры неоднократно сталкиваются на практике с аллергическими реакциями и на этот вид молока.

2. Лучше всего начинать прикармливать грудничка фруктовыми соками. Педиатры категорически против этого ошибочного утверждения. Оказывается, сок может спровоцировать аллергию у ребенка, так что не стоит рисковать и давать его впервые своему малышу месяцев с 7-8.

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3. Кефир - самый полезный вид прикорма, который следует давать малышу уже с 4-6 месяцев. В действительности это утверждение имеет право на жизнь, но оно пришло к нам из прошлого, когда у мамочек не было такого разнообразного выбора продуктов, как сейчас. Наладить обмен веществ грудничку помогут вареные овощи, с которых обычно и начинают прикорм, а также йогурты и молочные каши. Так что и без кефира можно обойтись, а вводить его следует уже ближе к 9 месяцам.

4. Первый прикорм вводить по требованию. Самый распространенный миф, в который к сожалению верят преимущественное большинство новоиспеченных родителей. Кто-то прислушивается своего сердца, некоторые действуют также ошибочно, как и соседка, подруга, сестра, коллега и т. д., и только единицы начинают прикармливать грудничков по правилам, то есть с 5-6 месяцев. Педиатры утверждают, что очень важно начать прикармливать ребенка вовремя и делать это постепенно.

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5. Одна шоколадная конфета еще никому не повредила. Детям до года врачи категорически запрещают давать конфеты, шоколад, торты, пирожные и другие сладости. Во-первых, большинство из них имеет в своем составе столько искусственных веществ, не приносящих пользу здоровью, во-вторых, они даже в мизерном количестве могут спровоцировать серьезную аллергическую реакцию, в-третьих, дети быстро привыкают к вкусняшкам и заставить их есть потом кабачковое пюре или брокколи вам точно не удастся.

В любом случае, каждой мамочке медики рекомендуют без фанатизма относиться к кормлению их детишек. Так как написано в правилах - не всегда уместно в отдельных случаях, поэтому стоит вооружиться знаниями, пообщаться с участковым педиатром на счет введения первого прикорма и попытаться действовать четко по инструкции. И помните, что с первого раза редко у кого все сразу получается.

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Дети, Ребенок, Прикорм, Советы родителям, Педиатрия.
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