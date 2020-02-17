Хорошие манеры, которым следует научить своих детей

1 Говорить "спасибо", "пожалуйста" Дети любят экономить свое время и требовать без долгих вступлений: "Мама, воды!", "Сними с меня это!", "Дай сюда!". Необходимо объяснить ребенку, что "пожалуйста" и "спасибо" всегда идут в связке: сначала ты говоришь волшебное слово, чтобы попросить о чем-то, а затем - чтобы поблагодарить. Разыграйте с ребенком ситуации, когда он просит о помощи вас или вы его, так можно натренировать вежливые слова до автоматизма. Не забывайте и сами в повседневных ситуациях благодарить малыша или вежливо просить о чем-либо.

2 Не перебивать Детям сложно представить, что какой-то разговор взрослых может быть важнее, чем то, что они хотят сказать и сделать прямо сейчас. Однако перебивать - очень не вежливо. При этом важно донести до ребенка, в каких случаях он может вас прервать: например, если ему или кому-то другому грозит опасность, если он плохо себя чувствует. В любой ситуации, когда нужно вмешаться в разговор взрослых, важно начать со слова "извините".

3 Прикрывать рот во время кашля и чихания Это особенно акутально в период простуд, но и в любое другое время пригодится тоже. Даже родителям не хочется быть окашлянными и обчиханными, не говоря уже о посторонних людях и других детях. Малышам кажется смешным сам процесс чихания, а уж во время кашля они и вовсе не думают об окружающих. Тем не менее, не прикрываться - это не только не вежливо, но и чревато распространением вирусов. Пусть и ребенка всегда при себе будут бумажные платочки для такого случая. А также важно научить его чихать и кашлять в локоть, а не ладошку.

4 Не осбуждать человека, который стоит рядом Детская непосредственность не имеет границ. Малыги запросто могут начать обсуждать в третьем лице того, кто стоит у них перед носом. Однако это неправильно и должно пресекатьс родителями. Важно подобрать такие слова, чтобы ребенок действительно понял, почему такое поведение неприятно и оскорбительно.