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Хорошие манеры, которым следует научить своих детей

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Хорошие манеры, которым следует научить своих детей
23:31 Пн, 17 Февраль 2020 Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Детская бестактность часто является результатом того, что малышу просто вовремя не объяснили, как правильно себя повести.

  • 1

    Говорить "спасибо", "пожалуйста"

    Дети любят экономить свое время и требовать без долгих вступлений: "Мама, воды!", "Сними с меня это!", "Дай сюда!".

    Необходимо объяснить ребенку, что "пожалуйста" и "спасибо" всегда идут в связке: сначала ты говоришь волшебное слово, чтобы попросить о чем-то, а затем - чтобы поблагодарить.

    Разыграйте с ребенком ситуации, когда он просит о помощи вас или вы его, так можно натренировать вежливые слова до автоматизма. Не забывайте и сами в повседневных ситуациях благодарить малыша или вежливо просить о чем-либо.

  • 2

    Не перебивать

    Детям сложно представить, что какой-то разговор взрослых может быть важнее, чем то, что они хотят сказать и сделать прямо сейчас. Однако перебивать - очень не вежливо.

    При этом важно донести до ребенка, в каких случаях он может вас прервать: например, если ему или кому-то другому грозит опасность, если он плохо себя чувствует. В любой ситуации, когда нужно вмешаться в разговор взрослых, важно начать со слова "извините".

  • 3

    Прикрывать рот во время кашля и чихания

    Это особенно акутально в период простуд, но и в любое другое время пригодится тоже. Даже родителям не хочется быть окашлянными и обчиханными, не говоря уже о посторонних людях и других детях.

    Малышам кажется смешным сам процесс чихания, а уж во время кашля они и вовсе не думают об окружающих. Тем не менее, не прикрываться - это не только не вежливо, но и чревато распространением вирусов.

    Пусть и ребенка всегда при себе будут бумажные платочки для такого случая. А также важно научить его чихать и кашлять в локоть, а не ладошку.

  • 4

    Не осбуждать человека, который стоит рядом

    Детская непосредственность не имеет границ. Малыги запросто могут начать обсуждать в третьем лице того, кто стоит у них перед носом. Однако это неправильно и должно пресекатьс родителями. Важно подобрать такие слова, чтобы ребенок действительно понял, почему такое поведение неприятно и оскорбительно.

  • 5

    Просить разрешения

    В основном это, конечно, касается ситуаций, когда ребенок хочет взять чужую вещь. С первого года жизни необходимо объяснять разницу между своими и чужими вещами, а также то, что чужое нельзя брать без спросу. Это не гарантирует устойчивого результата в 3-4 года, но основа уже будет заложена.

    Также ребенок должен помнить, что в любой ситуации, когда он сомневается, похвалят ли его за содеянное, нужно сначала спросить разрешение.

Как воспитать умного ребенка? Научная точка зрения

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