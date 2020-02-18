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Советы родителям: как приучить ребенка к чистоте?

Советы родителям: как приучить ребенка к чистоте?
16:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Как сформировать в ребенке желание ухаживать за собой, убирать в своей комнате?

Родителям нужно понимать, что у малыша нет природного навыка поддерживать чистоту и ухаживать за собой – этому необходимо учить.

  • Мытье рук как игра

Для некоторых родителей объяснить ребенку значимость встречи с мылом достаточно сложно. Однако не стоит отчаиваться: можно, например, устроить соревнование – спеть веселую песню, при этом выиграет состязание тот, кто вымоет руки до конца первого куплета.

  • Дайте почувствовать разницу

Если спросить у ребенка, нравится ли ему, когда по комнате разбросаны игрушки, он вряд ли поймет, в чем подвох, и оценит домашнюю обстановку по высшему разряду. Это происходит потому, что ребенок не понимает разницы между порядком и хаосом. В этот раз уберите все сами, а затем предложите сравнить "было" и "стало".

Хорошие манеры, которым следует научить своих детей

  • Сочиняйте сказки

Многие дети неохотно идут чистить зубы. В этом случае можно придумать сказку о волшебной стране, в которой у всех жителей грязные зубы, а спасти их может только зубная паста – дело пойдет веселее.

  • Поощрение

Дети обожают, когда их хвалят, но не все любят наводить порядок в своей комнате или на рабочем месте. В качестве поощрения за такую работу может быть словесная похвала, сладость или, например, просмотр любимого мультфильма. Рано или поздно малыш поймет: убирать в комнате необходимо и очень приятно.

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  • Вовлекайте ребенка в процесс

Когда ваш ребенок станет подростком, то такой метод вряд ли уже сработает. Однако малыши всегда стремятся подражать взрослым, например, в поступках, манере говорить. Учитывая этот факт, не стоит препятствовать интересу малыша участвовать в домашних делах. Наоборот, совместная деятельность не только учит ребенка правилам ухода за собой и домом, но и объединяет семью.

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Дети, Ребенок, Чистота, Порядок, Советы родителям.
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