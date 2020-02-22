Почему ребенок не разговаривает: ответ скрывают его игрушки

Электронные игрушки замедляют развитие речи у детей.

Ученые из Университета Северной Аризоны установили, что электронные игрушки, которые светятся, произносят слова и даже поют, замедляют развитие речи у детей.

Популярность электронных гаджетов постоянно растет. Так происходит во многом благодаря тому, что они освобождают занятым родителям время, которое все-таки необходимо тратить на общение с детьми, пишет NaChild.com.

Ученые выяснили, что традиционные игрушки из дерева или пластмассы, а также обычные детские книжки лучше сказываются на развитии речи у детей, чем говорящие и поющие гаджеты. Этот вывод был сделан на основе экспериментов, проведенных с участием 26 детей и их родителей. Возраст малышей – от 10 до 16 месяцев.

Юным участникам было предложено 3 разновидности игрушек: электронные (детский ноутбук и мобильный телефон, говорящая ферма), традиционные, а также обучающие книжки. Наблюдения показали, что дети, взаимодействовавшие с электронными игрушками, обучались меньшему количеству новых слов, реже их использовали, мало говорили с родителями по сравнению с теми, кто использовал традиционные игрушки и книжки.