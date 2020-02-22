Скачать
Суббота, 22.02.2020
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия

Почему ребенок не разговаривает: ответ скрывают его игрушки

Почему ребенок не разговаривает: ответ скрывают его игрушки
10:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Электронные игрушки замедляют развитие речи у детей.

Ученые из Университета Северной Аризоны установили, что электронные игрушки, которые светятся, произносят слова и даже поют, замедляют развитие речи у детей.

Популярность электронных гаджетов постоянно растет. Так происходит во многом благодаря тому, что они освобождают занятым родителям время, которое все-таки необходимо тратить на общение с детьми, пишет NaChild.com.

Ученые выяснили, что традиционные игрушки из дерева или пластмассы, а также обычные детские книжки лучше сказываются на развитии речи у детей, чем говорящие и поющие гаджеты. Этот вывод был сделан на основе экспериментов, проведенных с участием 26 детей и их родителей. Возраст малышей – от 10 до 16 месяцев.

Воспитание детей: методы, которые лучше не использовать

Юным участникам было предложено 3 разновидности игрушек: электронные (детский ноутбук и мобильный телефон, говорящая ферма), традиционные, а также обучающие книжки. Наблюдения показали, что дети, взаимодействовавшие с электронными игрушками, обучались меньшему количеству новых слов, реже их использовали, мало говорили с родителями по сравнению с теми, кто использовал традиционные игрушки и книжки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Советы, Воспитание, Родители.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
04 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
05 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь